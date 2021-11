B1: Trevi corsara in Toscana, splendido 3-2 contro l’ostica Nottolini

È unache torna con il sorriso a casa, dopo aver vinto il match contro l’ostica formazione dellaper 3 a 2, nell’incontro serale del sesto turno di campionato di serie B1 gir. E. E’ stata una partita molto dura, agonisticamente parlando, dove entrambe le squadre volevano ottenere la posta piena e hanno tirato fuori il meglio del loro repertorio. Per le ospiti questo risultato riscatta il risultato casalingo di una settimana fa e le consente di accorciare le distanze dalla; per la squadra di casa il punto conquistato le consente di raggiungere la seconda posizione in classifica affiancando l’altra squadra toscana, Castelfranco.

Venendo alla partita, mister Sperandio schiera il sestetto base Giordano in regia, Capezzali Opposto, Tiberi e Borelli centrali, Castellucci e Ameri posto 4 e Lillacci libero. Il primo set inizia con il turbo per la Lucky Wind che parte subito 4 a 0. Vantaggio mantenuto fino al pareggio della squadra di casa (9 a 9). Trevi riprende in mano il set, riallungando di 4 punti che manterrà fino alla fine, quando capitan Capezzali chiude il parziale con un attacco in diagonale (25 a 20). Al cambio di campo la squadra di casa entra in campo più decisa e prende in mano le redini del parziale portandosi avanti per 8 a 6.

La Lucky lotta per tentare di ricucire lo strappo, ma è la N8lini che allunga fino ad arrivare al 25- 17 finale. Il terzo e quarto set sono parziali allo specchio: nel terzo set sono le ragazze trevane a dominare il set per 25 a 16. Nel quarto sono le ragazze di coach Capponi a dominare il set e portare la contesa al set decisivo (25 a 12). Il quinto set è il set più equilibrato di tutto l’incontro. Lo strappo decisivo si ha con un muro della Giordano che manda Trevi avanti 8 a 7. Dal cambio di campo, la squadra ospite tiene saldamente in mano l’inerzia della partita portandosi avanti al 13-9.

Un errore della squadra di casa consente alla Lucky di tornare a casa con una vittoria (15 a 10). Prossimo turno di campionato, la Lucky Wind riceverà tra le mure amiche alle ore 21:00 la Pieralisi Jesi; per la No8ini un’altra sfida, questa volta in trasferta, contro una squadra umbra, Perugia, che guida la classifica del girone. Il tabellino del match:

Toscanagarden N8lini Lucca-Lucky Wind Trevi 2-3 (21-25, 25-17, 16-25, 25-12, 10-15)

Toscanagarden: Lunardi 11, Coselli, Bresciani 4, Catani 13, Sciabordi 13, Battellino, Salvestrini 10, Mazzoni, Bianciardi 11, Romani, Varani, Canovai, Tesanovic 11. all. Stefano Capponi

Lucky Wind Trevi: Radi, Borelli 4, Ameri 6, Tiberi 12, Lillacci (L1), Capezzali 17, Pioli, Giordano 7, Castellucci 23, Bosi, Ndulue, Coresi (L2), Pizzi 1.all. Gian Paolo Sperandio, 2° all. Albino Bosi