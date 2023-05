B1. La Lucky Wind Trevi conclude il campionato con una sconfitta in terra ravennate

La Lucky Wind Trevi conclude una stagione a dir poco tribolata con una sconfitta in terra romagnola, per la precisione sul campo della Mosaico Ravenna. Non è bastato un buon primo set alle ragazze di coach Ricci, già salve dopo il precedente turno di campionato, di aggiungere altri punti al loro bottino personale (34 punti). La squadra umbra si è piazzata all’ottavo posto del girone D della Serie B1 di volley femminile, evitando sempre la zona “rossa” e allontanandosi progressivamente da quella che le avrebbe permesso di partecipare ai play-off promozione.

Lo scorso anno i punti furono 6 in più, con Trevi che riuscì sempre a dare l’impressione di poter recitare un ruolo da protagonista, quello che non è avvenuto negli ultimi mesi. Il primo set è stato completamente di marca trevana. La Lucky Wind se lo è aggiudicato con piglio e convinzione, tanto è vero che la squadra di coach Zoratti è riuscita a fare ben poco per controbattere alle offensive ospiti. Le ravennati hanno faticato anche nel secondo parziale, ma lo hanno comunque portato a casa, seppure di misura.

Il mancato raddoppio ha di fatto paralizzato Trevi che non è più riuscita a ritornare ai livelli di inizio gara. Il 25-19 del terzo parziale e il 25-18 del quarto hanno permesso alla Mosaico di conquistare la posta piena, lasciando l’amaro in bocca alle umbre. Per quel che riguarda le prestazioni individuali, tra le padrone di casa hanno dominato Rubini (19 punti) e la solita Ortolani (17), ma si è ben disimpegnata anche Aluigi. In casa Trevi, invece, ottimi i bottini personali di Canuti (18 punti) e Castellucci (16). Il tabellino del match:

MOSAICO RAVENNA-LUCKY WIND TREVI 3-1 (16-25, 25-23, 25-19, 25-18)

RAVENNA: Ortolani 17, Aluigi 14, Haly 3, Benzoni 3, Vingaretti 1, Casotti, Toppetti (L), Rubini 19, Marku 3, Mandà 1, Masotti 1, Casali. N.E. – Giardi. All. Zoratti

TREVI: Canuti 18, Castellucci 16, Formenti 7, Tiberi 4, Ba Gidere 4, Giordano 3, Lillacci (L1), Casareale 10, Della Giovampaola 3, Capezzali 1, Porcu, Radi. N.E. - Proietti, Coresi (L2). All. Ricci