B1: la Lucky Wind Trevi chiude il 2022 col botto, al PalaGallinella arriva la capolista Bologna

Sarà un fine settimana di passione quello che attende la Lucky Wind Trevi questo fine settimana prima di congedarsi dal 2022. E sarà una vera e propria prova del nove che attenderà le ragazze di coach Ricci al proprio pubblico. Per l’undicesima giornata di campionato salirà a Trevi la capolista del campionato, la VTB Bologna. Per le trevane sarà l’occasione per capire quali possono essere i reali obiettivi stagionali, affrontando una compagine molto probabilmente attrezzata e costruita per fare il salto di categoria. Le biancoazzurre saranno determinate a mostrare quel buon gioco visto fino ad ora, anche se a corrente alterna, e che le ha portate ad accumulare punti per cinque giornate consecutive.

Di contro le emiliane saliranno sul colle di Sant’Emiliano con la consapevolezza si dei propri mezzi, ma anche con la certezza di non essere imbattibili, come dimostra la sconfitta interna per tre a zero subita contro Altino nell’ultimo turno di campionato e che ha regalato loro il primo scivolone stagionale. Una chiusura di anno di 2022 con il botto, sperando che sugli spalti si possa godere dello stesso spettacolo che molto probabilmente regalerà il campo. Fischio d’inizio previsto per le ore 18:00 di sabato 17 dicembre al PalaGallinella. Diretta streaming sulla Pagina Facebook “Trevi Volley”.