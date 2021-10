B1: Trevi si arrende a Pomezia, 3-2 al termine di una partita incredibile

“Sarà una battaglia” queste sono state le affermazioni dialla vigilia della partita. Parole che descrivono nel miglior dei modi il match della terza giornata di campionato dellacontro la United Pomezia andata in scena sabato al PalaGalinella. Due ore di partita dove i colpi di scena non sono mancati, ma al contrario di quanto successo a Chieti, le ragazze di Sperandio sono uscite dal campo con un punto che fa comunque muovere la classifica. Il sestetto di partenza per la Lucky Wind prevede la

Gli altri interpreti sono confermati: Giordano in palleggio capitan Capezzali opposto, Tiberi e Borelli centrali, Castellucci sull’ ala e Lillacci libero. Nel primo set, la partita è equilibrata, i tentativi di allungo di entrambe le squadre vengono subiti bloccati, fino al 16-14 per Trevi quando, con Capezzali al servizio prima, e Ameri al successivo turno di servizio, le trevane allungano al 23-17 per concludere il set sul 25 a 18. L’inizio del secondo set è la fotocopia del primo set, fino al 10 pari. Da quel momento con Tiberi in servizio e con un muro della Capezzali si arriva al 17- 12 Trevi.

I 5 punti di vantaggio sono tenuti fino al 23-18, quando, primo colpo di scena della partita, le ragazze ospiti mettono 7 punti di fila arrivando al 24-23. Trevi si desta e si arriva ai vantaggi dove a tagliare il traguardo del set è la squadra di Pomezia (29- 27). A questo punto l’inerzia dell’incontro è tutta da parte di Pomezia che lo sfrutta portandosi avanti fin dalle prime battute del terzo set, allungando verso metà set (15 a 10) per chiudere 25 a 19.

Le ragazze di casa non ci stanno a lasciare l’intera posta in palio alle ragazze laziali e guidati da capitan Capezzali in giornata di grazia, si riscattano del terzo set, vincendo 25 a 18 il quarto e portando la partita al tie break. Nel tie- break Pomezia non si lascia sfuggire la possibilità di portare a casa due punti vincendo il set decisivo 15 a 9. Le ragazze di coach Sperandio si potranno riscattare nel prossimo fine settimana a Moie contro Castelbellino, anch’esso in cerca di una rivincita dopo la sconfitta patita in trasferta contro Jesi. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TERVI- UNITED POMEZIA 2-3 (25-18; 27-29; 19-25; 25-18; 9-15)

Lucky Wind Trevi: Giordano 3; Castellucci 17; Tiberi 13; Capezzali 21; Borelli 10; Ameri 7; Ndulue; Pioli; Radi; Pizzi; Bosi; Lillacci L1; Coresi L2. All: Gian Paolo Sperandio; 2° All: Albino Bosi

UNITED POMEZIA: Frasca 27; Bigio 12; Krammer 7; Corvese 14; Niglie 3; Famell 2; Palermo 11; Oggioni; Evangelista; Licata; Lanzi L1. All: Nulli