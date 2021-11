B1: lo strapotere della 3M Perugia, con Jesi un 3-0 netto e mai in discussione

Secondo la smorfia napoletana, il numero 5 corrisponde alla mano. Le mani delle giocatrici dellasono senza dubbio potenti e precise come non mai in questo inizio di stagione di, con la formazione umbra capace di conquistare oggi pomeriggio la quinta vittoria consecutiva in campionato. L’ennesima squadra che si è dovuta arrendere allo strapotere delle biancorosse di coach Buonavita è stata la

Le marchigiane hanno sperato di ripetere l’ottima prestazione disputata contro l’altra capolista, Nottolini, ma nulla hanno potuto di fronte agli attacchi implacabili di Perugia. Le padrone di casa sono partite subito bene nel primo set, mettendo a segno un eloquente 9-3. Il ritorno delle ospiti è stato deluso dalle giuste distanze con cui la 3M ha dominato il parziale. Sul 18-11 e col time out delle jesine, si è capito che piega poteva prendere questo match: le perugine hanno continuato a macinare gioco, mentre la Pieralisi non ha opposto una grande resistenza, arrendendosi sul 25-14 finale.

Il secondo set è stato più equilibrato. Jesi ha fatto subito capire di voler pareggiare i conti, peccato che Perugia sia uscita alla distanza. Con sette punti di vantaggio (15-8) è stata messa una serie ipoteca sul parziale, nonostante le marchigiane si siano riavvicinate fino a un incoraggiante 18-20. È stato però un fuoco di paglia, visto che le biancorosse non hanno avuto problemi a portarsi sul 2-0.

Il terzo set è stato caratterizzato dalla voglia delle padrone di casa di chiudere in fretta la pratica. L’equilibrio è durato poco e il 25-13 che ha ufficializzato il netto 3-0 (con tanto di ace per il match point) ha spento qualsiasi velleità della Pieralisi. Il tabellino del match:

3M PERUGIA-PIERALISI PAN JESI 3-0 (25-14, 25-18, 25-13)

3M PALLAVOLO PERUGIA: Belotti n.e., Traballi 14, Giugovaz 8, Bianchini, Fava 11, Pero 5, Manig 3, Rota (L), Patasce n.e., Anastasi n.e., Volpi n.e., Mazzasette n.e. All. Buonavita

PIERALISI PAN JESI: Girini n.e., Cecconi (L), Usberti 2, Pepa 1, Paolucci 4, Pirro 6, Durante 1, Canuti 8, Malatesta 3, Bazzani 5, Milletti 1, Marcelloni. All. Sabbatini