B1: una splendida Lucky Wind Trevi sbanca il difficile campo della Campagnola

Ormai è ufficiale, il passaggio a vuoto della prima giornata di campionato è un lontano ricordo. La Lucky Wind Trevi lo ha dimenticato con due grandi prestazioni, prima quella dello scorso weekend contro San Damaso poi ieri nella trasferta non semplice in Emilia contro Campagnola Emilia. Non è stata una partita semplice, ma già si sapeva che le padrone di casa erano delle avversarie piuttosto “scorbutiche”.

Il primo set è stato un vero e proprio incubo per le umbre. Campagnola è stata infatti capace di scavare un solco incredibile (13-5), rendendo impossibile qualsiasi tentativo di rimonta per Trevi. Le ragazze di coach Ricci, però, non si sono disunite, hanno respirato profondamente e impostato il gioco con maggiore precisione. Grazie a un’ottima Tiberi alla battuta, il pareggio è dietro l’angolo e in questo caso l’allungo decisivo è proprio della Lucky Wind. Nella terza frazione di gioco, invece, l’equilibrio regna sovrano fino a poco prima della metà del parziale, poi cinque punti consecutivi di Trevi sono determinanti per un’altra vittoria e il sorpasso nel punteggio.

Nell’ultimo set, la Lucky Wind vede il risultato in bilico fino al 18-17 in proprio favore, a quel punto è un assoluto trevano senza freni per il 3-1 definitivo e la conquista della posta piena. Da rimarcare le ottime prestazioni di Capezzali (19 punti) e Fiorini (16). Tra una settimana la compagine umbra osserverà il proprio turno di riposo per poi tornare in campo il 5 novembre sul non semplice campo della Bleuline Forlì. Il tabellino del match:

CAMPAGNOLA EMILIA-LUCKY WIND TREVI 1-3 (25-20, 22-25, 13-25, 18-25)

CAMPAGNOLA: Solieri (L), Frignani 12,Oriente 3, Fanzini 8 Ferrrari (L), Errichiello 11, Varini, Fava 7, Giaroli 1, Secciani, Scalera, Trevisani, Adani 9. All. Longagnani

TREVI: Della Giovampaola, Formenti 8, Tiberi 6, Lillacci (L1), Capezzali 19, Ba, Giordano 1, Castellucci 1, Fiorini 16, Porcu, Canuti 16, Coresi (L2), Casareale 2. All. Ricci