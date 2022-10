Volley femminile B1. Si alza il sipario sulla nuova stagione della Lucky Wind Trevi

Dopo poco più di due mesi di lavoro è ai nastri di partenza la stagione sportiva 2022-2023 per la Lucky Wind Trevi nel campionato Nazionale di Serie B1. Arrivata alla sua 39esima partecipazione consecutiva, la compagine trevana dovrà vedersela con le squadre delle Marche, dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna. E sarà proprio lungo la Via Emilia che avrà luogo il primo appuntamento stagionale per la Lucky Wind. Sabato 8 Ottobre, alla Palestra F.lli Ruscello di Imola, alle ore 18, verrà messo il primo mattone della nuova stagione.

C’è molta curiosità nell’ambiente per vedere dove potrà arrivare la Lucky Wind dopo un’estate in cui i cambiamenti l’hanno fatta da padrona. A partire dalla guida tecnica, con l’innesto di Mister Gianluca Ricci al timone della squadra. E finendo con un roster cambiato in alcuni punti con innesti di valore, puntellando quelle zone del campo che sembravano essere più incompleti e aggiungendo nuova linfa verde sulle seconde linee, buttando un occhio anche ai campionati giovanili.

Allenatori: Gian Luca Ricci, Michele Stramaccioni, Albino Bosi.

Dirigenti Accompagnatori: Yuri Cercaci, Gianluca Massucci

Scoutman: Riccardo Terenzi

Atlete: Capezzali Alessandra, Castellucci Alessia, Lillacci Alessia, Giordano Benedetta, Fiorini Aurora, Della Giovanpaola Irene, Canuti Laura, Ba Giedere Luna, Radi Elsa, Formenti Lucrezia, Tiberi Martina, Casareale Stefania, Porcu Vittoria.