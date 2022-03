B1: sconfitta con onore in Toscana per Trevi, finisce 3-1 per la FGL Castelfranco

Nel match di recupero della undicesima giornata di campionato, a primeggiare è la FGL Castelfranco che batte 3 a 1 un’ ottima Lucky Wind Trevi. È stata una partita molto gradevole da vedere, equilibrata e giocata al massimo da entrambe le compagini. L’alta intensità di gioco fatta vedere dalle due squadre spiega il motivo per cui entrambe puntano al secondo posto.

Con questa vittoria, in classifica avviene il contro sorpasso della squadra toscana che si porta avanti di due lunghezze rispetto alla squadra umbra. Tra le file delle padrone di casa, ottima prestazione dell’opposto Covino con 16 punti e delle due schiacciatrici, Zuccarelli e Baggi, che insieme hanno messo a terra 26 palloni ugualmente suddivisi.

In casa Lucky Wind, un’ennesima super prestazione di Castellucci con 21 punti e ottima prestazione di Ameri con 13 punti a referto, con numerosi recuperi in difesa. Primo set con partenza a razzo delle ragazze di casa che si portano avanti di 5 lunghezze (7-2). Time-out di coach Sperandio che dà la scossa alla propria squadra e dà il là alla rimonta che si concretizza con l’attacco di Alessia Castellucci (10 pari). La partita sale di tono negli attacchi e nelle difese: per questo motivo si arriva alla fase finale del set in perfetta parità (17 pari). Tre punti consecutivi della squadra toscana porta la squadra ospite a fermare il gioco per il 2° time- out (20-17).

Questa volta la pausa non produce gli effetti desiderati e la squadra di casa allunga e chiude il set per 25-20. Nel secondo set, come successo nel primo, le due squadre si equivalgono ed offrono una prestazione qualitativa per palati fini. La parità regge fino al 12 pari, quando la Lucky Wind riesce mano a mano a prendere il sopravvento sulla squadra avversaria. Due ace di Ameri porta il vantaggio della propria squadra a +5 (19-14). Mister Menicucci ferma il gioco per parlare con le ragazze. Al rientro il canovaccio non cambia, con la squadra di mister Sperandio che allunga ancora nel risultato, chiudendo il set con due punti consecutivi di Alessandra Capezzali (25-18).

Il terzo set è quello meno equilibrato della contesa: c’è la solita partenza a razzo della FGL Castelfranco (4-1) e i tre punti di Ndulue che riporta la squadra ospite a -1 (4-5). Sul 10-9 per la squadra di casa, il servizio della Covino mette in difficoltà la squadra avversaria e permette di far arrivare la propria squadra sul 15-10. Nonostante il time out ordinato dalla squadra ospite, le padrone di casa allungano nel risultato ed in breve chiudono il parziale sul 25-15. Da segnalare sul 22- 13 per la squadra di casa, il primo punto in B1 della giovanissima Sofia Coresi, classe 2005, ennesimo prodotto del vivaio trevano.

Nel quarto set, è la Lucky Wind a fare da lepre e sfruttando due ace della Borelli, fissa il parziale sul 6 a 0. Il time out della squadra di casa contribuisce alla rimonta della FGL, che si conclude con un attacco della Covino che fissa il punteggio sul 10 pari. La squadra di coach Sperandio non si perde d’animo e ritornando a giocare su alti livelli si riporta avanti di 4 (14-10). La squadra di casa non lascia andare via le avversarie e con un punto della Baggi si riporta in parità (14 pari).

Il parziale procede in assoluta parità fino al 22-21 per la squadra di casa, quando un errore della Capezzali, un attacco della Zuccarelli ed il punto finale della Baggi fissano il punteggio finale sul 25-21. Le due squadre avranno il rendez vous sabato prossimo, 26 marzo, al PalaGalinella di Trevi, con 2 opposti obiettivi. Per la Lucky Wind l’obiettivo è vendicarsi sportivamente della sconfitta di questa sera e fare il contro sorpasso in classifica. Per la FGL Castelfranco l’obiettivo è ottenere una vittoria piena per mettere un’ipoteca sul secondo posto. Il tabellino del match:

FGL CASTELFRANCO-LUCKY WIND TREVI 3-1 (25-20, 18-25, 25-15, 25-21)

FGL Pall. Castelfranco: Covino 16, Zuccarelli 13, Chisari 10, Andreotti 12, Vallicelli 3, Baggi 13, Cesarosa (L1), Bertelli, Bernardeschi, Bartalini, Focosi, Tesi (L2). all. Alessandro Menicucci, 2° all. Nicola Ficini.

Lucky Wind Trevi: Borelli 8, Ameri 13, Lillacci (L), Capezzali 3, Pioli 4, Giordano 4, Castellucci 21, Bosi, Ndulue 8, Coresi 1, Pizzi. all. Gian Paolo Sperandio, 2° all. Albino Bosi