B1: il riscatto della Lucky Wind Trevi, Margutta battuta 3-0 e zona play-off più vicina

Nella nona giornata di serie B1 (girone E) c’è il pronto riscatto dellache ritorna subito al successo battendo 3 a 0 in casa la. Con questo successo la Lucky si issa al 6° posto in classifica ad appena 2 punti dalla zona play off, in attesa del derby toscano tra Lucca e Castelfranco Sotto che si giocherà domani, domenica. Margutta, invece, viene scavalcata in classifica da Jesi e comunque la salvezza resta lontana appena

E’ stata una partita in cui la squadra di casa ha condotto sempre il gioco, mostrando di avere assorbito la sconfitta di Perugia, ritornando su standard di gioco alti e mantenendo una concentrazione massima in tutti e tre i set. Trevi inizia forte il primo set andando avanti per 4 a 0 per merito di un punto della Tiberi, un ace sporco della Giordano e due attacchi fuori della squadra ospite. Margutta si desta e con il turno in battuta della Grossi si riporta sotto (6 a 5).

Trevi non si scompone e riporta la differenza di punti a +4 (10 a 6). Da metà del primo set (14 a 11), la Lucky Wind, con al servizio la Tiberi, inserisce le marce alte e si porta sul 21 a 11. La squadra di casa controlla la partita e, con attacco della Tiberi, si aggiudica la prima frazione di gioco (25 a 16). Nel secondo set, c’è solo la squadra trevana in campo che si aggiudica in maniera agevole il set (25 a 7). Nel terzo set la partita si fa più equilibrata: l’equilibrio si spezza sul 13 a 12 Trevi quando con i punti di Ameri e Capezzali (2) e un errore in fase di palleggio delle ospiti porta il parziale a 17-12.

Nonostante un tentativo di rimonta della Margutta che arriva fino a -2 (19-17), è Trevi che fa festa con la vittoria finale del set per 25-18. Nell’ultimo turno di campionato dell’anno 2021, la Lucky ospita la Energia 4.0- De Mitri (sabato alle ore 18:00), invece Margutta sarà di scena a Jesi sempre sabato alle ore 18:00

Lucky Wind Trevi-Margutta Civitalad RM 3-0 (25-16, 25-7, 25-18)

Lucky Wind Trevi: Radi, Borelli 7, Ameri 7, Tiberi 12, Lillacci (L1), Capezzali 16, Giordano 4, Castellucci 8, Ndulue, Coresi, Pizzi. all. Gian Paolo Sperandio, 2° all. Albino Bosi

Margutta Civitalad RM: Madonna 1, Vidotto 6, Ceresi, De Arcangelis 6, Grossi 7, Baffetti 3, Solarino, Esposito, Fabeni 2, Laragione, Lucente. all. Pietro Grechi, 2° all. Luca Simonetti