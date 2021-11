B1: splendido poker per la 3M Perugia, 3-0 contro Volleyrò e primato consolidato

Ancora una vittoria, la quarta consecutiva, per la. La squadra biancorossa ha sbancato il temibile campo della(0-3), fornendo una prestazione molto positiva sul piano del carattere e del gioco. Tre punti preziosi, che danno continuità a quanto fatto nelle prime tre giornate e che consentono a Pero e compagne di guidare la classifica del girone E con, in coabitazione con Nottolini Lucca. Nella trasferta di Roma Buonavita ha confermato il sestetto titolare con Traballi e Giugovaz ai lati, Manig al palleggio, Bianchini opposto, Pero e Fava al centro e Rota libero.

Nel primo set la 3M ha faticato un po’ a tenere a bada le giovani avversarie, commettendo qualche errore che nel finale poteva costare caro (21-18). Poi la reazione e la certezza del vantaggio (22-25). Nel secondo parziale ancora un avvio un po’ sofferto (8-5). Giugovaz e Traballi sono salite in cattedra e l’attacco ha iniziato a funzionare. Bene anche la difesa con Rota in giornata di grazia. Il raddoppio è stata una logica conseguenza (21-25), anche se nel finale di set la 3M ha dilapidato un bel vantaggio (13-21).

Nel terzo l’equilibrio si è definitivamente rotto a favore di Pero e compagne, tanto da evidenziare ai parziali dei punteggi piuttosto netti (3-8, 8-16, 14-21). Il successo definitivo è arrivato così senza grosse apprensioni (15-25). Nel prossimo turno la 3M Perugia sarà impegnata in casa contro Jesi (sabato 13 novembre ore 17 palestra Capitini).

Queste le parole di Eraldo Buonavita, coach 3M Perugia. “È una vittoria molto importante e ottenuta con merito. Continuiamo a commettere alcuni errori, ma le ragazze nei momenti decisivi dei set hanno dimostrato carattere e qualità. Quattro successi consecutivi sono un ottimo score e peccato non essere primi in classifica da soli. Tuttavia non siamo quella schiacciasassi che i risultati possono far pensare. Rimaniamo con i piedi per terra e cerchiamo di lavorare per migliorare alcuni aspetti del nostro gioco”. Il tabellino del match:

VOLLEYRO’ CASAL DE PAZZI – 3M PERUGIA 0-3 (22-25; 21-25, 15-25)

VOLLEYRO’: Viscioni 14; Bellia 13, Atamah 4, Cabassa 3, Zuliani 1, Batte 1, Esposito 1, Marku, Carpio, Di Mario (L), Cavallieri (L2). All. Ebana.

3M PERUGIA: Traballi 18, Giugovaz 14, Bianchini 9, Fava 6, Pero 5, Manig 2, Rota (L), Patasce, Volpi. N.E. Mazzasette, Volpi. All.: Buonavita. Vice: Marangi