B1: Perugia-Trevi, un derby per diventare grandi o esserlo ancora di più

Da una parte la striscia positiva di vittorie da prolungare e il primato da mantenere, dall’altra la voglia di riavvicinarsi alla zona play-off e spiccare definitivamente il volo. Si può riassumere in questo modo ilche caratterizzerà l’ottavo turno del girone E della Serie B1 di volley femminile. Sabato 4 dicembre alle 17:00, l’ITET Capitini ospiterà l’atteso incontro tra le padrone di casa dellae la. Le premesse per una partita equilibrata e spettacolare ci sono tutte. Entrambe le formazioni vogliono conquistare l’intera posta in palio.

I favori del pronostico sono dalla parte delle perugine, prime in classifica e reduci da sette vittorie di fila in altrettante gare. Le biancorosse hanno intenzione di prolungare questa striscia positiva, ma devono fare i conti con un avversario scorbutico come Trevi, già protagonista di vittorie importanti ai danni di compagini che lottano per i play-off. La Lucky Wind ha un’occasione unica per inserirsi nella lotta per la promozione in A2: vincendo a Perugia, infatti, farebbe crollare qualche certezza alla 3M, portandosi a due sole lunghezze di distanza dalla capolista.

Se si volesse trovare qualche punto debole nelle protagoniste del derby, si potrebbe dire che Perugia ha faticato più del previsto negli ultimi due match contro Clementina 2020 e Nottolini, passando in vantaggio 2-0 per essere rimontata e vincere poi il tie-break; Trevi, invece, viaggia a corrente alternata, sfoderando prestazioni perfette e altre caratterizzate da stop inattesi. La classifica parla chiaro: la 3M ha 19 punti, mentre la Lucky Wind ne ha cinque in meno (attualmente occupa il quinto posto).

Perugia deve guardarsi le spalle dalla FGL Castelfranco (in ritardo di due lunghezze) e non può permettersi battute d’arresto, mentre Trevi potrebbe agganciare la stessa squadra pisana al secondo posto, un’ipotesi che fa sognare. Al fischio d’inizio mancano soltanto tre giorni, un’attesa snervante e che sarà sicuramente ben ripagata.