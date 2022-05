B1: la 3M Perugia esonera a sorpresa coach Eraldo Buonavita

Annuncio a sorpresa della 3M Perugia che ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra Eraldo Buonavita. Queste le parole della società: “A Buonavita la società rivolge i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto durante la stagione, con l’importante vittoria della regular season e augura allo stesso un futuro professionale ricco di soddisfazioni. La guida tecnica per i prossimi due incontri sarà affidata a coach Guido Marangi, già vice di Buonavita, che ha già ottenuto una promozione in B1 con i colori biancorossi”.

Per l’appunto, Buonavita ha permesso alla squadra biancorossa di chiudere al primo posto il girone E, con la possibilità dell’accesso diretto alla A2 nella sfida contro l’Akademia Messina. La formazione umbra è stata molto sfortunata, sfiorando la vittoria nel doppio incontro: dopo il 3-2 dell’andata, in Sicilia è stata subita una rimonta clamorosa, con la 3M in vantaggio di due set e avanti anche nel terzo, prima del recupero messinese fino al golden set.