B1. Notte fonda per la Lucky Wind Trevi a Jesi: ora la zona retrocessione dista appena 2 punti

Doveva essere la partita della continuità per la Lucky Wind Trevi, invece è stata una vera e propria debacle. E ora la classifica inizia davvero a fare paura. Una Lucky Wind che scende in campo troppo timorosa a Jesi, non riuscendo a trovare, per tutto l'arco della partita, appigli a cui potersi aggrappare. Un brutto colpo dopo la vittoria e soprattutto la confortante prestazione di sabato scorso contro Forlì. Che non sarebbe stata una partita semplice lo si è percepito sin da subito, quando le padrone di casa si portano subito sul 9-1. Punto su punto le ragazze di coach Ricci riescono a rintuzzare il gap, trovando anche il sorpasso (14-15).

È un fuoco di paglia, perché le padrone di casa della Pieralisi Pan allungano nel finale (23-20) trovando il punto dell’uno a zero (25-20). Secondo periodo di gioco che nasce nel segno dell’equilibrio (5-4), poi sono nuovamente le padrone di casa ad allungare (12-6). La reazione ospite è alquanto sterile e priva di grinta e le jesine approfittano per allungare (19-12). Prova a rientrare con un pizzico di orgoglio la Lucky Wind (20-17) ma anche il secondo set si colora delle tinte jesine (25-21). Il terzo parziale è senza storia.

Dopo una parte iniziale in cui le ospiti tentano una timida quanto sterile reazione (5-3), il resto è tutto a favore delle marchigiane, con le trevane che sembrano essere le lontane parenti di quelle che, neanche troppo tempo fa, occupavano la terza piazza e mettevano in grande difficoltà la capolista Bologna. Il tre a zero è la naturale conclusione di un match a senso unico (25-17). Un duro colpo difficile da interpretare, ma urge in fretta una soluzione e un cambio deciso di rotta, perché già sabato prossimo salirà a Trevi la Tenaglia Altino, attuale seconda forza del campionato. E il terzultimo posto, l’ultimo che sancisce la retrocessione in Serie B2, dista solo due punti. Il tabellino del match:

PIERALISI JESI-LUCKY WIND TREVI 3-0 (25-20, 25-21, 25-17)

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 5, Pirro 13, Pepa n.e., Paolucci 15, Peretti 4, Angeloni 10, Usberti n.e., Cusma n.e., Milletti 11, Marcelloni n.e. All. Sabbatini

TREVI: Radi n.e., Castellucci 7, Capezzali 3, Canuti 5, Casareale 9, Tiberi 3, Giordano 3, Lillacci (L1), Formenti 4, Ba n.e., Della Giovanpaola, Fiorini n.e., Porcu n.e. All. Ricci