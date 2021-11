B1: il morale in casa Trevi rimane alto, domani grande sfida con Castelbellino

Alla ripresa degli allenamenti, dopo il punto conquistato contro, lo stato d’animo in casarimane alto. All’interno della squadra c’è tanta voglia di dimostrare come questo risultato sia soltanto un inciampo di un percorso dii cui risultati si vedranno presto. Questo concetto viene ribadito dalle dichiarazioni di capitan Capezzali: “In palestra stiamo lavorando tanto. E’ arrivata la prima sconfitta, ma siamo pronte a ricominciare la settimana molto cariche. In palestra stiamo lavorando tanto, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, stiamo crescendo a livello di gruppo per continuare a vedere dei miglioramenti sia personali sia di squadra”.

Mister Sperandio analizzando la partita contro Pomezia ribadisce l’importanza di lavorare bene in palestra per vedere miglioramenti. “Molto bene per quasi 2 set, purtroppo alla fine del 2° set ci siamo bloccati subendo la rimonta delle ospiti. Di bello c’è che la squadra, dopo aver subito la rimonta del 2° set e la sconfitta nel 3° set, ha reagito alla grande vincendo il 4° set. Se da una parte ci sono stati problemi di continuità, dall’altra, ci sono state cose che sono migliorate rispetto alle ultime uscite. Questa settimana lavoreremo su questi aspetti in modo da farci trovare pronti ancora di più per la prossima partita”. Per vedere la riscossa della Lucky Wind appuntamento a sabato alle ore 18:00 contro Castelbellino.