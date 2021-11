B1: Lucky Wind Trevi, la lancetta del buon umore vira verso l’alto dopo l’ultima vittoria

La nuova settimana di lavoro in palestra si è aperta in un clima di grandi sorrisi e di soddisfazione in casa Lucky Wind Trevi, dopo la vittoria di sabato contro la Clementina Volley. Ecco le impressioni di coach Sperandio e della MVP di sabato, Alessia Castellucci, che sottolineano, oltre alla ottima partita di sabato, l’auspicio di dare continuità alle prestazioni della ragazze trevane: “Prima di tutto, sabato abbiamo ottenuto un risultato importante in un campo assolutamente difficile, che ci da soddisfazione. Per ottenerla Abbiamo dato continuità alla nostra prestazione giocando palla su palla fino alla fine, con grande attenzione, grande concentrazione e coesione. Sono stati probabilmente questi i fattori che ci hanno permesso di ottenere il risultato. Dal punto tecnico ci hanno dato tanto le battute e le fase break. Contro le giovani ragazze di Casal de Pazzi, sabato prossimo, dobbiamo dare continuità a questa prestazione. La compagine romana ci darà sicuramente filo da torcere: occorre ripartire con la massima attenzione”.

Sulla stessa linea di parere, anche Alessia Castellucci: “Abbiamo preparato molto bene la partita e siamo entrate in campo con l’atteggiamento giusto. Anche nei momenti di set in cui la Clementina Volley ci sorpassava siamo rimaste lucide e non abbiamo mai mollato. Abbiamo giocato molto bene di squadra aiutandoci nei momenti più complicati. Siamo state concrete facendo tutto quello che ci eravamo prefissate. Questo cambio di atteggiamento è quello che ci servirà anche per le prossime partite.” Appuntamento sabato alle ore 18:00 al PalaGalinella contro Casal De’ Pazzi.