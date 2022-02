B1: Lucky Wind Trevi, la vittoria con N8lini è l'ennesima dimostrazione di compattezza

La vittoria di sabato contro N8lini Lucca è stata accolta nell’ambiente trevano come un’ennesima dimostrazione della compattezza del gruppo che, nonostante l’assenza pesante di Alessandra Capezzali e le problematiche legate al Covid, riesce a fornire sempre delle prestazioni in crescendo e a dare grandi soddisfazioni ai propri tifosi. Prestazioni di spessore fatte contro due squadre, Roma e Lucca, che ambiscono a posti play-off e che presentano dei roster di alto livello danno delle buonissime sensazioni per le partite che verranno. La soddisfazione della vittoria da 3 punti unito al gioco espresso contro una diretta concorrente per un posto ai play-off, traspare dalle parole del libero Alessia Lillacci, autrice, come sempre, di un’ottima partita, e del mister Gian Paolo Sperandio che fa un disanima più generale di quest’ultimo periodo agonistico.

Ecco cosa ha dichiarato Lillacci: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile visto che entrambe avevamo bisogno di punti per rimanere attaccate alle zone calde della classifica, e così è stato. Loro hanno un organico a mio avviso molto competitivo: sbagliano poco, sono molto incisive sia in battuta che in attacco e difendono tanto. Nei primi due set la partita è sembrata molto equilibrata, siamo andate avanti punto a punto e siamo state brave a concretizzare nel finale. Il terzo set c'è stato un evidente passaggio a vuoto da parte nostra che dovevamo evitare, ma sicuramente la risposta che abbiamo avuto nel quarto è stata una bella dimostrazione del fatto che siamo in grado di uscire dalle difficoltà. Sono molto contenta di quello che abbiamo fatto e soprattutto della compattezza che abbiamo avuto tra noi nei momenti più importanti. Sappiamo comunque che c'è ancora da lavorare tanto per fare ancora meglio, già dalla trasferta di sabato”.

Dello stesso tono le parole di coach Sperandio: “È stata una vittoria importante perché ottenuta contro un’avversaria di alta classifica, ma soprattutto per due motivi. Il primo è perché Lucca è una squadra che non molla mai e fino ad ora non aveva raccolto punti solo a Castelfranco. Secondo motivo è che il gruppo ha saputo reagire bene ad una assenza così importante per noi come quella di Alessandra Capezzali. Quindi questo ci conforta, rafforza anche tutte le convinzioni sulla bontà del lavoro che si è fatto nonostante le problematiche il post covid, come le numerose assenze negli allenamenti. Il lavoro fatto tutti insieme sta dando i suoi frutti. Ora massima attenzione per la prossima trasferta: sabato abbiamo un partita molto delicata come quella di Jesi. Dobbiamo essere concentrati al massimo”.

La Lucky Wind Trevi tornerà in campo sabato prossimo alle ore 18:00 al Palatriccoli ospite della Pieralisi V.Pan Jesi.