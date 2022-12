B1: che spavento per la Lucky Wind Trevi! Va sotto 0-2 con Corridonia, ma riesce a vincere al tie-break

Una Lucky Wind Trevi dai due volti soffre, va sotto due a zero, non molla, si rialza, pareggia, va sotto di nuovo 10-13 al tie-break e alla fine risorge vincendo e portando a casa due punti che dopo il due a zero ospite sembravano insperati e soprattutto tiene il passo con le prime in zona play-off. Lucky Wind che scende in campo con Giordano/Capezzali sulla diagonale di posto due, Castellucci e Formenti le schiacciatrici, Tiberi e Canuti al Centro con Lillacci Libero. Primo parziale che si rivela equilibrato fino a metà gioco (13-13), poi sono le ospiti, complice anche qualche errore gratuito delle padrone di casa, a prendere quel break di vantaggio da conservare e portare fino alla fine (22-25). Nel secondo periodo di gioco sono ancora le ragazze di Coach Messi, dopo un avvio ancora equilibrato (8-8), ad avere il pallino del gioco, mentre le biancoazzurre si rivelano ancor più fallose del parziale precedente (16-22)ed due a zero per le marchigiane (16-25).

Terzo set che, dopo il solito avvio equilibrato, vede la Lucky Wind interpretare la partita in maniera diversa, più reattiva, più efficace nel connubio muro/difesa e, soprattutto, molto meno fallosa. Va da sè che la combo di tutte queste situazioni porta ad un risultato diametralmente opposto ai primi due parziali. E così le ragazze di Coach Ricci accorciano le distanze (25-18). Anche il quarto parziale segue il copione dei precedente, con una ritrovata Lucky Wind ad imporre il proprio gioco ed una Corplast molto più fallosa che nei primi due parziali. E così, unica conclusione degna per una partita del genere è il tie-break (25-20). Tie-break che vede le ospiti partire arrembanti ed una Lucky Wind sulle prime un po’ arrendevole e così al cambio di campo, è la Corplast a mettere il muso avanti di due lunghezze (6-8).

Corplast che sembra essere più continua, mantenendo e incrementando leggermente quella piccola lunghezza di vantaggio sino a ridosso della conclusione (10-13). Una Lucky Wind che non molla mai, però con un colpo di reni riesce ad impattare sul filo di lana (14-14). Ai vantaggi inizia una partita tutta a se, dove chi ha avuto più nervi saldi e voglia di vincere è riuscito a prevalere. E non poteva essere che la Lucky Wind, che dopo aver recuperato dallo zero due, ha voluto regalare al pubblico di casa una vittoria tanto bella quanto sofferta (18-16). Classifica che adesso vede la Lucky Wind al quinto posto ed in piena lotta per un posto ai playoff. Prossimo appuntamento previsto per sabato 10 dicembre, alle ore 20:30, alla Palestra Guarini di Modena contro Volley Modena. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI – CORPLAST CORRIDONIA 3-2 (22-25, 16-25, 25-18, 25-20, 18-16)

LUCKY WIND TREVI: Canuti 20, Capezzali 18, Formenti 13, Castellucci 11, Tiberi 9, Giordano 9, Lillacci (L1), Fiorini 2, Casareale, Porcu, Radi, Ba Giedere, Della Giovanpaola, Coresi (L2). All. Gianluca Ricci, 2 All. Michele Stramaccioni.

CORPLAST CORRIDONIA: Gobbi 20, Partenio 17, Gatta 16, Grilli 10, Rita 8, Paparelli 1, Zannini (L1), Romani 5, Patrassi 2, Bulgarelli, Mercanti, Offidani, Borsella, Giorgi (L2). All. Mauro Messi, 2 All. Luana Ciampechini