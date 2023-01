Volley femminile B1: la Lucky Wind Trevi torna al PalaGallinella per chiude il girone d’andata

È pronta ad affrontare il giro di boa la Lucky Wind Trevi. Sarà il PalaGallinella il teatro dell’ultimo incontro del girone di andata del girone D di Serie B1 di volley femminile. A salire nella capitale dell’olio saranno le romagnole della Mosaico Ravenna. Dopo il mezzo passo falso compiuto lo scorso fine settimana a Moie di Maiolati, le ragazze di coach Ricci hanno l’occasione per rifarsi davanti al pubblico amico. Di fronte si troveranno un avversario forte, che occupa la terza posizione in campionato e che precede la Lucky Wind di quattro lunghezze.

La sconfitta subita tra le mura amiche al tie-break contro Cesena (alla pari di quella della Lucky Wind contro la Clementina, terzultima forza del campionato) dimostra ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la variabilità e l’equilibrio di questo campionato, in cui tutti possono avere la meglio su tutti, indistintamente. Un appuntamento da non perdere, quindi, e si spera in un PalaGallinella gremito per le grandi occasioni. Fischio d’inizio previsto per le ore 18:00 di sabato 14 gennaio 2023. È prevista la diretta streaming sulla pagina Facebook “Trevi Volley”.