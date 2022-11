B1: la Lucky Wind Trevi torna dall’Abruzzo con un buon punto, sconfitta al tie-break contro Altino

Cade, si rialza, inciampa di nuovo, reagisce e alla fine torna da Altino con un punto importante la Lucky Wind Trevi dopo una maratona sportiva di due ore e mezzo. Una partita bellissima in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto, cercando di imporre il proprio gioco, regalando così uno spettacolo indimenticabile al pubblico presente al PalaSilvestrina. Unica nota dolente, se così si può dire, un arbitraggio assolutamente mediocre e non adatto a questi palcoscenici. Primo parziale che vede le padrone di casa condurre il gioco per larga parte del periodo, trovando subito un allungo importante (13-8 e 17-11), prova a farsi sotto la Lucky Wind (19-16) che riesce ad impattare (22-22).

Ma sul filo di lana sono le padrone di casa a trovare l’allungo decisivo per chiudere il punto dell’uno a zero (25-22). Secondo periodo di gioco che vola via all’insegna dell’equilibrio. Tra sorpassi e controsorpassi, poi le ospiti riescono a trovare un buon break e allungano (13-19). Altino non demorde e con un parziale di otto a zero trova il controsorpasso (20-19). In una partita che non smette di stupire sono le ragazze di Mister Ricci a trovare il colpo di reni decisivo e ad impattare sull’uno a uno (23-25).

Terzo set che si rivela essere come quello più equilibrato dei cinque, con le due squadre che ribattono colpo su colpo e in cui nessuno riesce a trovare quel break importante per arrivare fino alla fine con tranquillità. Alla fine, come nel primo, sono le padrone di casa ad avere la meglio (25-22). Quarto periodo di gioco che parte all’insegna dell’equilibrio (6-6), poi la voglia di non tornare a Trevi senza punti fa si che la Lucky Wind riesca a scavare un solco importante (14-21) che riesce a mantenere fino alla fine, trovando il punto del due a due (17-25).

Anche il quinto parziale parte senza grossi scossoni (4-4), poi la voglia di non perdere davanti al pubblico amico ha la meglio e le padrone di casa trovano quell’allungo importante (12-7) che le porta a conquistare i due terzi della torta (15-9). Prossimo appuntamento, ancora in trasferta, previsto per il 26 Novembre, alle ore 18, presso il Carisport di Cesena. Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO VOLLEY – LUCKY WIND TREVI 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 17-25, 15-9)

TENAGLIA ALTINO VOLLEY: Picchi 2, Montechiarini 9, Antonaci 5, Orazi 17, Giometti 12, Civardi 18, Conti (L), Natalizia, Graziani. N.E. Papa, Fanelli, Tarantino. All. Emiliano Giandomenico

LUCKY WIND TREVI: Giordano 4, Formenti 4, Castellucci 21, Tiberi 8, Capezzali 20, Canuti 13, Fiorini 6, Lillacci (L1), Casareale, Ba Giedere. N.E. Della Giovanpaola, Coresi (L2), Porcu. All. Gianluca Ricci, 2 All. Michele Stramaccioni.