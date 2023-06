B1. La Lucky Wind Trevi è già pronta a tuffarsi nella stagione 2023-2024

È passato pochissimo tempo da quando la stagione sportiva 2022/2023 della Trevi Volley è giunta al suo culmine, ma già fervono i preparativi per la prossima. Una stagione lunghissima quella da breve terminata, iniziata a fine agosto 2022 e conclusasi a fine maggio. Una stagione travagliata, piena di paletti e di ostacoli da superare, ma con la forza di volontà ci si ritrova di nuovo pronti a ripartire con lo stesso entusiasmo. Una stagione in cui, con il senno di poi, tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Una bellissima salvezza con la Lucky Wind nel girone D di Serie B1, dove solo determinate trappole poste nei momenti clou della stagione hanno fatto sì che la stagione non fosse ancora più bella.

I playoff centrati con la Monini Trevi di Serie C, risultato che all’inizio della stagione nessuno avrebbe messo in preventivo, ma che con il passare del tempo c’è stata la conferma di una compagine compatta e sicura dei propri valori. Due squadre di seconda divisione, che hanno disputato anche il campionato di categoria in Under 16, in cui molte ragazze, all’inizio di settembre scorso, non sapevano neanche cosa fosse un pallone di pallavolo, ma che giunte alla fine di questo percorso sono riuscite ad entrare perfettamente nei meccanismi di questa macchina che è la pallavolo a Trevi. Una Under 18 che è riuscita nuovamente a raggiungere una finale regionale, per perdendola contro una più attrezzata Bartoccini Perugia, con tutte ragazze del circondario e con un bacino d’utenza decisamente minore rispetto a tante altre realtà.

Ed ultime ma non ultime le ragazzine del del Mini Volley e dalla U12 3vs3, che durante l’anno, grazie anche alla collaborazione del CSI di Perugia, hanno avuto modo di iniziare il proprio percorso pallavolistico. Una stagione in cui, tra alti e bassi, si è riusciti a portare a termine con la stessa voglia di sempre. Ed è sempre con la stessa voglia che la Trevi Volley sta iniziando a dare forma ad un nuovo percorso sportivo, a partire dal Palazzetto Stefano Gallinella, in cui in questi giorni è stato installato il nuovo fondo di parquet. In sostanza, la Trevi Volley c’è, ed è pronta a stupire ancora.