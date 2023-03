B1. La Lucky Wind Trevi ritrova il sorriso: vittoria al tie-break contro Forlì

Ritrova in un colpo solo sorriso, vittoria e punti la Lucky Wind Trevi contro la forte Forlì. Una prestazione, quella delle trevane, dal doppio volto. Avanti due a zero si fanno raggiungere sul 2-2 e i mostri delle tre partite precedenti sembrano farsi largo tra le mura del PalaGallinella. Un quinto e decisivo parziale giocato in maniera magistrale fa volatilizzare tutto ed esplodere la gioia del palazzetto. Nel primo periodo di gioco l’equilibrio dura fino a metà parziale (15-16), dopo di che è la Lucky Wind a trovare l’allungo giusto (21-18) che porta a conquistare il punto dell’uno a zero (25-22).

Sull’onda dell’entusiasmo partono subito forte le padrone di casa anche nel secondo parziale (8-4), riuscendo a mantenere e addirittura ad aumentare il gap nel prosieguo del gioco (21-14); e così si vola sul punteggio del due a zero (25-19). Sembrerebbe ormai una formalità la vittoria finale tanto che tra il pubblico presente qualcuno ipotizza anche che “questa sera si torna a casa presto”. Ma si sa che nella pallavolo il vento può cambiare da un momento a l’altro e da una semplice bonaccia si può in breve passare ad una sferzata repentina di bora.

Ed è quello che è successo anche al PalaGallinella, con le Forlivesi che nel terzo e quarto set cambiano atteggiamento, soprattutto riescono ad essere meno fallose, mentre dall’altra parte della rete sembrano subentrare i fantasmi delle ultime tre sconfitte. E così le ospiti riescono ad agguantare un due a due che fino a poco prima sembrava insperato (17-25, 20-25). È il tie-break a decidere vinti e vincitori della sfida. E la Lucky Wind torna ad essere la Lucky Wind dei primi due set. Avanti dall’inizio alla fine, al cambio di campo sono quattro le lunghezze di vantaggio per le trevane (8-4). La panchina ospite prova a fermare il gioco (12-5) ma il finale è già scritto, con le biancoazzurre che portano a casa i due terzi del bottino (15-7) e soprattutto tornano a racimolare punti dopo tre turni di astinenza.

Una prestazione, dopo tre turni in cui sembrava essere smarrita la strada, ottima contro una squadra forte, capace nel turno precedente di fare bottino pieno contro Altino, seconda forza del campionato. Bisogna ripartire da qui. Anche dal rientro di Capezzali che sicuramente ha riportato più brio a tutto il gruppo.Prossimo appuntamento previsto sabato 11 Marzo, alle ore 18, a Jesi, per un’altra gara che si preannuncia come una vera battaglia. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI – BLEULINE FORLÌ 3-2 (25-22, 25-19, 17-25, 20-25, 15-7)

TREVI: Castellucci 24, Capezzali 14, Canuti 14, Casareale 14, Tiberi 8, Giordano, Lillacci (L1), Formenti 1, Ba 1, Della Giovanpaola, Pecelli, Porcu, Coresi (L2). All. Ricci

FORLÌ: Tomat 22, Morolli C 11, Mauriello 10, Gardini 10, Bacchilega 9, Morolli 3, Gregori (L), Tamborrino 1, Sgarzi, Giunchi, Bellavista, Simoncelli. All. Morolli