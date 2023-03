B1. Contro Forlì la Lucky Wind Trevi prova a superare il suo momento difficile

È un periodo non facile per la Lucky Wind Trevi. Tre sconfitte consecutive da zero punti hanno rallentato quella che sembrava poter essere una bellissima corsa ai play-off nel girone D della Serie B1 di volley femminile. Così, nel giro di tre settimane le ragazze di Mister Ricci sono passate dal terzo posto solitario al settimo in coabitazione con Jesi, seppur in una classifica cortissima che vede sette squadre racchiuse nel giro di sette punti, tutte in lotta per un posto ai play-off.

La Lucky Wind ha approfittato del turno di riposo per cercare di leggere gli errori commessi in questo brutto periodo e trovare una soluzione. Da questo punto di vista ha dato buoni spunti l’amichevole contro Fossato, squadra che milita nel campionato di Serie B2, effettuata in questi giorni. Buone nuove arrivano anche dall’infermeria, dove Capezzali sembra aver smaltito del tutto l’infortunio ed è abile e arruolata per la partita di sabato. Sarà il PalaGallinella il teatro della sfida di sabato 4 marzo 2023. Sarà il turno della Bleuline Forlì a salire sul colle di Sant’Emiliano per la diciottesima giornata del girone D.

Se per le trevane è un periodo scuro, le forlivesi vengono dalla bella vittoria contro la Tenaglia Altino, seconda forza del campionato. Un compito arduo aspetta le trevane: arduo ma non impossibile, come si è avuto modo di vedere per tutto l’arco della stagione. La corsa ai play-off non è ancora compromessa e una vittoria aiuterebbe sia per la classifica, sia per il morale. Fischio d’inizio previsto per le ore 18:00 di sabato 4 marzo con diretta streaming sulla Pagina Facebook “Trevi Volley”