B1: Lucky Wind Trevi irriconoscibile, il girone di ritorno comincia con un ko pesantissimo

Sconfitta cocente e sorpasso subito: la Lucky Wind Trevi inizia in maniera pessima il proprio girone di ritorno, incappando in un ko casalingo che magari poteva anche essere messo in preventivo, ma non nei termini maturati ieri. Lo 0-3 con cui si è imposta la Clai Imola fa scivolare la formazione di coach Ricci al sesto posto, con tanto di aggancio da parte della Bleuline Forlì. Nel primo set, dopo un inizio equilibrato, Imola ha piazzato il break decisivo nella parte centrale del parziale grazie ad alcune giocate molto spettacolari di Ilenia Cammisa, oggi protagonista indiscussa sul rettangolo di gioco con ben 14 palloni messi a terra.

Le padrone di casa, incapaci di trovare le adeguate contromosse, hanno a lungo subito la ritrovata efficacia del muro santernino e non hanno potuto fare altro che leggere il 25-13 finale sul tabellone del PalaGallinella. Secondo set, stessa musica. Moretto e compagne continuano a spingere forte sull’acceleratore e prendono fin da subito un discreto vantaggio anche nel secondo parziale, portandosi prima sul 9-5 e poi sul 15-10. Il divario, frutto della differenza di valori vista in campo, rimaneva tale fino al termine e la Clai si portava così sul doppio vantaggio grazie ad un 25-15 che non lascia troppo spazio all’immaginazione.

Ad inizio terzo set, dopo una lunga sosta dovuta ad un mal funzionamento del referto elettronico, Trevi reagisce con veemenza e mette per la prima volta in seria difficoltà le ragazze imolesi, costruendo punto dopo punto un vantaggio di 5 lunghezze (10-5 il parziale per le umbre). Ma la Clai è in serata di grazia e piazza un contro-break impressionante che annichilisce le avversarie e avvicina quindi le biancoblu al successo finale.

La formazione di Ricci, molto fallosa per tutta la durata del match, non trova le energie necessarie per rispondere alla prepotenza delle rivali e di conseguenza non può fare altro che alzare bandiera bianca e arrendersi, di fronte ad una formazione che oggi si è dimostrata nel complesso più forte e più volenterosa di conquistare i 3 punti. Nessuna giocatrice umbra è stata in grado di andare in doppia cifra, segno che ogni aspetto della serata è andato nel peggior modo possibile. Il tabellino del match:

LUCKY WIND TREVI-CSI CLA IMOLA 0-3 (13-25; 15-25; 20-25)

TREVI: Radi ne, Della Giovanpaola ne, Formenti, Tiberi 6, Lillacci (L1), Capezzali ne, Ba Giedere 6, Giordano 1, Castellucci 6, Pecelli ne, Porcu, Canuti 8, Coresi (L2) ne, Casareale 6. All: Ricci

IMOLA: Telarini (L2) ne, Fort ne, Arcangeli ne, Cavalli, Tasholli ne, Cammisa 14, Folli ne, Migliorini 7, Mastrilli (L1), Curti ne, Ndiaye ne, Missiroli 7, Moretto 7, Rizzo 9, Morciano 1, Lanzoni ne. All: Caliendo