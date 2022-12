B1: la Lucky Wind Trevi ha ancora fame di punti, domani ennesima trasferta in quel di Modena

È una Lucky Wind Trevi in cerca di continuità sia sotto l’aspetto del gioco, sia sotto l’aspetto dei punti quella che si appresta a vivere una nuova sfida di campionato. Le biancoazzurre, oltre a passare un discreto periodo di forma, vanno a punti in campionato da ormai quattro partite consecutive. Spartiacque della prima parte della stagione sembra essere la sconfitta per tre a zero patita a Forlì.

Da lì in poi, le ragazze di Coach Ricci hanno sempre messo nel proprio carniere almeno un punto. L’occasione per continuare questo trend si profila questo sabato in cui la Lucky Wind, con l’ennesima trasferta, andrà a fare visita alla Volley Modena. Se la Lucky Wind naviga in acque abbastanza tranquille e la vittoria casalinga al cardiopalma ha permesso alle trevane di continuare a lottare per un posto nei playoff, lo stesso non si può dire per le emiliane.

Le gialloblù vengono dalla netta sconfitta contro la Tirabassi & Vezzali e occupano l’ultimo posto utile per la permanenza in Serie B1, con due lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto. Sarà una partita, quindi, in cui le motivazioni, anche se in questo punto della stagione diametralmente opposte, la faranno da padrone, in un senso o nell’altro. Fischio d’inizio previsto per le ore 19:30 di sabato 10 dicembre a Villanova di Modena. Diretta streaming sulla pagina Facebook “Volley Modena”.