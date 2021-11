B1: la Lucky Wind Trevi demolisce Jesi e si porta a un solo punto dalla zona play-off

Nella settima giornata di andata del campionato serie B1 girone E, laritorna alla vittoria interna controper 3 a 0, andando a -1 dalla zona play off, in attesa della partita domenicale di Castelfranco. È stata una partita dove la squadra di casa ha mostrato una costanza di rendimento e di concentrazione che le ha permesso di ottenere tre punti. Jesi, da parte sua, ha messo in campo un buon gioco collettivo con in evidenza alcune giovani giocatrici.

Mister Sperandio conferma il consueto sestetto di partenza Giordano in regia, Capezzali Opposto, Tiberi e Borelli centrali, Castellucci e Ameri posto 4 e Lillacci libero. Il primo set parte in equilibrio fino al 9 pari quando, prima con un muro della Castellucci e un attacco della Borelli, Trevi allunga 11 a 9. Nella rotazione successiva, con 2 punti consecutivi di capitan Capezzali, la squadra di casa allunga a +5 (16-11). Dopo una parziale rimota di Jesi di 3 punti, con il servizio della Tiberi che mette in difficoltà la squadra jesina, ed un punto a muro della Capezzali si arriva a +7 Trevi (20-13). Nel rush finale del set due diagonali della Castellucci permettono alla Lucky Wind di chiudere il parziale a suo vantaggio (25-20).

Al cambio di campo, dopo un inizio equilibrato, Trevi si porta a +4 (12-8). Jesi, dopo aver chiamato un time out, trova, su servizio Malatesta, un parziale di 6 punti portandosi in vantaggio di 2 punti (12-14). Trevi si rialza e con un punto della Ameri si riporta in parità (14 pari). L’equilibrio dura fino al 19 pari, quando su servizio Borelli, Trevi allunga fino al traguardo finale di set: in questo frangente si segnala un muro della Tiberi e il punto finale della stessa Borelli. Il terzo set inizia nel segno dell’equilibrio con tentativi da entrambe le parti di allungare subito rintuzzate.

L’equilibrio si rompe sull’11-11i quando, prima su servizio Borelli, poi su quello di Tiberi, la Lucky Wind prende il largo fino ad arrivare 22 a 14. Con un errore della squadra di Jesi su attacco della Capezzali il set si chiude 25- 16. Nel prossimo turno di campionato, la Lucky sarà attesa dal big match a Perugia contro la capolista (ore 17:00); Jesi riceverà tra le mure amica Castelfranco. Il tabellino della partita:

Lucky Wind Trevi-Pieralisi V.Pan Jesi 3-0 (25-20, 25-19, 25-16)

Lucky Wind Trevi: Radi, Giordano 4, Castellucci 14, Tiberi 5, Capezzali 14, Borelli 10, Ameri 4, Lillacci (L1), Pioli, Ndulue, Coresi (L2), Pizzi. all. Gian Paolo Sperandio, 2°all. Albino Bosim

Pieralisi Jesi: Girini, Durante 3, Malatesta 7, Pirro 10, Paolucci 2, Canuti 10, Milletti 3, Bazzani 2, Cecconi (L), Usberti, Pepa, Marcelloni. all. Luciano Sabbatini, 2° all. Elisabetta Bonci