B1: Lucky Wind Trevi già concentrata per il derby, sabato la sfida alla capolista Perugia

All’indomani della vittoria casalinga contro Jesi, per laè ora di tornare in palestra per analizzare le cose positive e su quelle dove occorre migliorare, ed ad iniziare a concentrarsi sulla prossima trasferta a Perugia contro la capolista. Nello spogliatoio di Treviper il ritorno alla vittoria casalinga di sabato, con la speranza di migliorare questo tipo di prestazione sabato prossimo.

Il mister Gian Paolo Sperandio ha commentato: “Il risultato è stato positivo, risultato pieno, una partita sempre condotta. Molto bene dal punto di vista della continuità e della concentrazione. Questa settimana cercheremo di implementare questi aspetti positivi e di migliorare quelle cose che sono andate meno bene nella partita di sabato. Il lavoro in palestra sta andando molto bene, quindi speriamo di incrementare ancora il livello delle nostre prestazioni per sabato prossimo a Perugia, perché sarà certamente necessario”.

La centrale Francesca Borelli, autrice di un’ ottima partita, ribadisce il concetto del mister sottolineando che “Siamo molto contente della vittoria di sabato, per diversi motivi: prima cosa, torniamo a vincere in casa nel nostro palazzetto; poi perché abbiamo avuto il giusto atteggiamento per tutta la partita, anche quando eravamo qualche punto sotto, non ci siamo mai fatte sopraffare dall’avversario. Era importante per noi prendere 3 punti, anche per rimanere aggrappate alla parte alta della classifica. Sabato ci aspetta un’altra battaglia contro Perugia, sarà importante avere la continuità dimostrata in questa partita”.