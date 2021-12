B1: la Lucky Wind Trevi punta a chiudere il 2021 con un'altra vittoria

All’indomani della vittoria casalinga contro Civitavecchia, in casale parole d’ordine sono soddisfazione per il risultato maturato e mantenere la concentrazione vista sabato, anche nell’ultima partita dell’anno contro. Anche perché, aggiungiamo noi, dando un’occhiata al prossimo turno di campionato, con le prime 4 in classifica che si sfidano tra loro, una nuova vittoria della squadra del presidente Sperandio porterebbe la squadra a passare le feste nei piani molto nobili della graduatoria. Comunque, in attesa degli eventi che accadranno nel prossimo turno di campionato, abbiamo raccolto i commenti entusiasti sia di, sia della palleggiatrice, autrice di un’ottima partita,

Grande gioia espressa dal tecnico: “C’è molta soddisfazione per il risultato di sabato, per come è maturato. Civitavecchia veniva da una partita veramente ottima contro Pomezia che aveva battuto per 3 a 0. Era un avversario che era atteso in grande forma. Noi abbiamo avuto il merito di riuscire a mettere pressione a questa squadra, commettendo pochi errori siamo riusciti ad ottenere questo risultato rotondo. Rimaniamo con molta attenzione e molta concentrazione per il prossimo avversario di sabato prossimo”.

Ecco cosa ha detto invece la giocatrice: “Dopo la partita di settimana scorsa contro Perugia tutti, e tutte noi, ci aspettavamo una reazione che fortunatamente è arrivata. Siamo riuscite ad imporre il nostro gioco ed il nostro ritmo fin da subito e ciò ci ha permesso di portare a casa un ottimo risultato. Ora ci aspetta l’ultimo impegno prima della pausa natalizia: il nostro avversario non arriva da un momento semplice ma, come il girone ci insegna, ogni partita è a sè. Abbiamo dalla nostra parte il fattore campo, ma il ruolo fondamentale la farà la sicurezza che ci ha distinto sabato scorso contro Civitavecchia”. La Lucky Wind Trevi giocherà sempre in casa alle ore 18:00 contro la squadra marchigiana di Porto San Giorgio, la Energia 4.0 De Mitri.