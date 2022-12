Volley femminile B1: la Lucky Wind Trevi in cerca di conferme contro Corridonia

Torna al PalaGallinella la Lucky Wind Trevi per la nona giornata di campionato del Girone D di Serie B1. Torna ad abbracciare i propri tifosi dopo quasi un mese di purgatorio tra Marche ed Emilia Romagna (l’ultima partita in casa risale al 12 Novembre contro Jesi). Le ragazze di Mister Ricci vengono dall’importantissima vittoria, in rimonta, in casa di Cesena.

Contattata telefonicamente dalla società, la schiacciatrice Alessia Castellucci anazlizza il momento delle Trevane: “Veniamo da una partita in cui siamo state molto brave e concentrate, in cui ha funzionato molto bene la correlazione muro/difesa e nonostante un primo set dove ci siamo fatte sfuggire qualcosa, siamo ritornate subito in partita”. Avversario che arriverà a Trevi sarà Corridonia, squadra che segue la Lucky Wind ad una lunghezza di distanza e vittoriosa al Tie Break nell’incontro casalingo contro Altino dell’ultima giornata.

“Partita ostica”, prosegue Alessia Castellucci, “giochiamo contro una squadra che ha vinto contro Altino, quindi ci aspettiamo una squadra molto tosta e comunque noi ce la metteremo tutta come sempre e anche se vengono da una vittoria noi abbiamo il vantaggio di giocare in casa. A questo proposito vi invito tutti a sostenerci al palazzetto”. Fischio d’inizio previsto per le ore 18 di Sabato 3 Dicembre al PalaGallinella.