Volley femminile B1. La Lucky Wind Trevi alla ricerca di continuità

Continuità. È questa la parola d’ordine per la Lucky Wind Trevi. Dopo la vittoria contro Forlì nell’ultimo turno di campionato, ora le biancoazzurre sono attese da un altro incontro dall’alto tasso adrenalinico contro la Pieralisi Jesi. Con la classifica che nelle ultime giornate si è accorciata sensibilmente, quello che sembrava essere un scontro per un posto ai playoff, rischia seriamente di diventare uno scontro salvezza. L’umore delle due squadre è diametralmente opposto.

Se la Lucky Wind viene dalla vittoria, sudata e dopo essere stata rimontata, contro Forlì, dall’altra parte della rete la parola d’ordine è invece riscatto, con la Pieralisi Jesi che porta sulle spalle la sconfitta subita al tie-break contro Cesena, dopo essere stata avanti due a zero. Altro aspetto da considerare e da non sottovalutare è il fatto che le ragazze di Coach Ricci riescono a disputare due partita di fila con l’organico praticamente al completo. Due squadre che cercheranno di portare a casa punti continuando da una parte a sognare in grande, dall’altra a guardarsi le spalle che sembrano scoprirsi terribilmente. Appuntamento previsto per Sabato 11 Marzo alle ore 18 al PalaTriccoli di Via Tabano.