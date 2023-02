B1: ko a sorpresa della Lucky Wind Trevi che cade sul campo dell’ultima in classifica

Il ko che non ti aspetti. Dopo la brutta partita casalinga di una settimana fa, la Lucky Wind Trevi era chiamata a riscattarsi prontamente per mantenere vive le proprie ambizioni di play-off promozione. L’occasione era ghiotta come non mai, vale a dire la sfida in trasferta contro il fanalino di coda del girone D della Serie B1 di volley femminile, la Tieffe San Damaso. Le modenesi avevano vinto un solo match e purtroppo quello di sabato è stato il loro secondo successo, per altro con dei parziali piuttosto eloquenti.

È uno 0-3 che fa male, il secondo di fila incassato dalle ragazze di coach Ricci, e che dovrà essere metabolizzato in fretta. L’inizio del match ha fatto presagire il pieno rispetto dei valori in campo. Trevi ha cominciato meglio, portandosi avanti e illudendosi di avere già in tasca il primo set. La Lucky Wind non ha però fatto i conti con la grande ispirazione delle giocatrici di casa che si sono portate sul 19-19 con grande determinazione. Si è poi continuato punto a punto, con il 22-22 che ha certificato un equilibrio duro a morire.

Il break decisivo lo ha assestato San Damaso con tre punti fondamentali per sbloccare il punteggio. Nel secondo parziale la squadra ospite ha risentito del finale del set precedente, andando sotto e non riuscendo mai a riemergere. La Tieffe ha avuto il merito di tenere a bada le attaccanti umbre, evitando che il ritorno di Trevi potesse riservare una cocente delusione. Il 25-18 ha permesso alle emiliane di raddoppiare e di sperare nel colpaccio a sorpresa.

Il copione si è ripetuto nel terzo set, praticamente una fotocopia di quello appena terminato. Trevi ha cercato di annullare diversi match ball, ma San Damaso ha avuto la meglio con un 25-20 che ha fatto impazzire di gioia le ragazze di coach Andreoli. Fra una settimana, la Lucky Wind se la vedrà contro la Campagnola Emilia, provando a sfruttare il fattore casalingo del PalaGallinella. Il tabellino del match:

TIEFFE SAN DAMASO-LUCKY WIND TREVI 3-0 (25-22, 25-18, 25-20)

SAN DAMASO: Odorici, Venturelli, Credi, Tesini, Bellei, Pecorari, Montorsi, Borelli (L1), Semprini, Selmi, Baldoni, Guerra, Raineri (L2). All. Andreoli.

TREVI: Radi, Della Giovanpaola, Formenti, Tiberi, Lillacci (L1), Capezzali, Ba Giedere, Giordano, Castellucci, Pecelli, Porcu, Canuti, Coresi (L2), Casareale. All: Ricci