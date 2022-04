B1: impresa di Trevi che espugna il campo di Pomezia dopo una gara infinita

La speranza delle ragazze della Lucky Wind Trevi, espressa in settimana dalle parole di Elisa Bosi di ribaltare la sconfitta subita all’andata contro lo United Volley Pomezia, si è avverata. Dopo 2 ore e 20 minuti in un crescendo di qualità pallavolistica, la squadra umbra ha sbancato in rimonta il campo di Pomezia per 3 set a 2. La prestazione fornita dalla Lucky Wind Trevi ha dimostrato ancora una volta, nel caso ce ne fosse bisogno, lo spessore del collettivo, la grinta e la tenacia nel non arrendersi mai, di cercare di ribaltare le condizioni avverse in cui si trova. Giova ricordare i due match point annullati alla squadra di casa nel 4° set, quando sotto di due set a 1 e sul 22-24, la squadra trevana ha messo in filo 4 punti di fila permettendole di vincere il parziale.

Dall’altra parte del campo, le laziali devono rammaricarsi per l’occasione perduta di prendersi l’intera posta in palio e, visti i risultati sugli altri campi, di dare una scossa significativa alla corsa play-off. Prima di questa giornata di campionato, infatti, la classifica recitava FGL Castelfranco 42, Clementina 2020 39, United Volley Pomezia 39. Con la sconfitta di Castelfranco per 3 a 2 a Chieti, la Vittoria delle marchigiane per 3 a 1 e la sconfitta di Pomezia per 3 a 2, l’ultima giornata di campionato sarà incandescente per la corsa ai play off. Saranno decisive l’incrocio Castelfranco- Pomezia e Lucky Wind Trevi- Clementina 2020. Ritornando in casa Lucky Wind Trevi, questa vittoria le permette di puntellare la quinta posizione con 38 punti, tenendo a bada Casal de Pazzi con i suoi 35 punti.

Nella gara odierna, da segnalare i 25 punti di Alessandra Capezzali, i 16 di Alessia Ameri, i 15 di Alessia Castellucci ed i 12 di Francesca Borelli. Anche se non fanno registrare punti a referto, merita di essere segnalata la prestazione della libero, Alessia Lillacci, autrice di recuperi spettacolari, soprattutto nelle azioni lunghe. Per la squadra di casa, a referto troviamo Viviana Cortese con 21 punti, Carlotta Frasca con 19 ed Elena Bigioni con 17. Anche in casa Pomezia da segnalare la buona prestazione della libero Silvia Lanzi: segno di un confronto dove le difese, di entrambe le compagini, di alta qualità spiegano la durata alta di molte azioni. Nel primo set, la partita è in equilibrio, i punti seguono la battuta fino al 12-12, quando la Lucky Wind Trevi allunga di due lunghezze per effetto di attacchi di Ameri e Borelli.

La svolta decisiva si ha sul 15-14 per le ospiti, quando, sfruttando la battuta insidiosa di Alessia Ameri, le umbre conquistano un parziale di 7 punti (21-14). E’ lo strappo che consente alla Lucky Wind Trevi di vincere il parziale per 25-21. Nel secondo set, il set che definiremo del “tira-molla”, la squadra di casa va subito avanti di 3 punti (6-3), dando l’impressione di volgere l’incontro dalla propria parte. La squadra ospite, inizia il lavoro certosino di recupero che arriva sul 11 pari per merito di un attacco della Capezzali. La United Pomezia, ritenta un nuovo strappo per mettere in difficoltà le avversarie: lo strappo le permette di arrivare sul 19-14. Coach Sperandio chiama tempo per parlare con le ragazze: la chiacchierata dà i suoi frutti e un punto della Ameri dà il nuovo pareggio (19-19). Questa volta è Mister Nulli Moroni a fermare tutto: anche questo time out produce gli effetti voluti per la squadra laziale che, con un parziale di 6 punti, vince il set per 25-19. Il terzo set è all’insegna dell’equilibrio: piccoli tentativi di fuga della United Pomezia che vengono subito ricuciti dalla Lucky Wind.

L’equilibrio si rompe sul 10 pari, quando la squadra di casa mette in fila un parziale di 4 punti a 0 (14-10). Time- out ordinato dalla panchina trevana, dal quale inizia il recupero dello svantaggio che si materializza con un ace sporco della Ameri per il 17 pari. Sull’onda dell’entusiasmo, la squadra ospite si porta avanti di due lunghezze (20-18), che vengono annullate sul 22 pari per un muro della Kramer, L’inerzia ora è dalla parte della squadra di Pomezia, che si porta sul 24-22 e, quindi due occasioni per chiudere a proprio favore il parziale. Un muro del duo Castellucci- Capezzali riporta tutto in equilibrio (24-24) e prolungare il set ai vantaggi. Un attacco vincente della Kramer decreta la fine del set per 26-24 per il tripudio dei tifosi locali. Sfruttando l’entusiasmo per la vittoria del terzo set, nel quarto, la squadra laziale parte forte portandosi avanti di 4 punti (7-3) che vengono incrementate a 5 punti quando si entra nel momento cruciale del set (21-16). La Lucky Wind mette in mostra tutto il suo carattere e sfruttando il servizio ficcante della Capezzali, porta la contesa quasi in parità (20-21).

Finale incandescente: Pomezia vola sul 24-22 e usufruire di due match ball. Come è successo nel terzo set, la squadra di casa non sfrutta il vantaggio e, dopo un azione lunga e spettacolare, dove i due liberi sono state autrici di incredibili recuperi, un attacco della Capezzali riporta tutto in equilibrio (24-24). Con un muro della Tiberi, la Lucky Wind si porta a casa il set ai vantaggi (26-24) e portando la contesa al set breve. Nel quinto set, le padroni di casa partono forte andando avanti di 3 punti (7-3). La squadra umbra si rimette in carreggiata e pareggia la contesa sul 10 pari. Set che entra nella fase finale con un punto della Capezzali che porta a match ball la sua squadra. L’attacco vincente di Pomezia porta, ancora una volta, la contesa ai vantaggi, dove un punto della Ameri e un attacco fuori della squadra di casa portano i due punti a Trevi (16-14). Nell’ultima giornata di campionato, come detto, la Lucky Wind Trevi riceverà la visita di Clementina 2020, mentre lo United Pomezia Volley andrà a Castelfranco per il big match valido per i play off. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-LUCKY WIND TREVI 2-3 (21-25, 25-19, 26-24, 24-26, 14-16)

United Volley Pomezia: Corvese 21, Kranner 8, Evangelista, Bigioni 17, Licata, Frasca 19, Viglietti 5, Lanzi (L1), Zannoni (L2), Palermo 2, Campana, Oggioni 6. all. Alessandro Nulli Moroni

Lucky Wind Trevi: Ameri 16, Borelli 12, Tiberi 8, Lillacci (L1), Capezzali 25, Pioli, Giordano 3, Castellucci 15, Bosi, Ndulue, Coresi (L2). all. Gian Paolo Sperandio, 2° all. Albino Bosi