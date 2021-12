B1: il grande riscatto della 3M Perugia, 3-0 contro Castelfranco e fuga in vetta

Il 2021 non poteva chiudersi in maniera migliore. Laha ampiamente riscattato la prima e imprevista sconfitta stagionale di una settimana fa contro Isernia, conquistando il bottino pieno nell’atteso di big match di oggi pomeriggio contro la. In Umbria si sono affrontate la prima e la seconda della classe, con la possibilità concreta, alla vigilia, di un sorpasso da parte delle pisane. Il 3-0 in favore delle biancorosse, invece, permette alla 3M die di avere cinque lunghezze di vantaggio proprio sulle biancoblu.

Nel primo set è partita subito forte Perugia con un rotondo 4-0 che ha fatto subito capire come le padrone di casa volessero imporre la loro pallavolo. La FGL ha provato a rifarsi sotto fino a un solo punto di distacco, ma il recupero è terminato lì. Il punteggio è aumentato a vista d’occhio in favore delle perugine che hanno lasciato appena 11 punti alle toscane. Nel secondo parziale la partenza è stata equilibrata per pochi scambi, con la 3M che ha cercato di prendere il largo (7-2 e 10-4).

Il distacco è diventato progressivamente incolmabile, con una FGL soltanto lontana parente di quella ammirata lo scorso weekend nel derby contro Nottolini. Il 25-14 e il 2-0 in favore di Perugia non potevano che essere la naturale conseguenza dell’andamento del match. Nella terza frazione di gioco, le padrone di casa hanno voluto chiudere in fretta i conti, subendo comunque il ritorno della FGL.

Le biancoblu hanno pareggiato dopo aver inseguito a lungo (21-21), con la 3M che ha trovato l’allungo decisivo nel finale. Il 3-0 ha chiuso i giochi per un 2021 che ha visto entrambe le formazioni grandi protagoniste. Il tabellino del match:

3M PERUGIA-FGL CASTELFRANCO 3-0 (25-11, 25-14, 25-22)

PERUGIA: Bianchini, Traballi, Giugovaz, Pero, Manig, Fava, Anastasi, Rota (L), Volpi, Patasce, Belotti. All.: Buonavita.

CASTELFRANCO: Zuccarelli, Chisari, Bertelli, Casarosa (L), Andreotti, Baggi, Vallicelli, Tesi (L), Bartalini, Bernardeschi, Focosi, Covino All. Menicucci.