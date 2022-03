B1: colpaccio della 3M Perugia che espugna Castelfranco e va in fuga

Importantissima vittoria per la 3M Perugia in casa della FGL Castelfranco. Nella ventunesima giornata del campionato di serie B1 girone E, la squadra di Eraldo Buonavita ha inflitto un netto 3-0 alla sua diretta inseguitrice, che a fronte delle sconfitta scivola al terzo posto a -8, superata da Trevi che sale al secondo a -7 proprio dalla biancorosse. Una partita non facile quella in terra toscana, contro un avversario che sin qui non aveva mai perso in casa.

Buonavita ha confermato il sestetto base, con Traballi e Giugovaz ai lati, Pero e Fava al centro, Bianchini opposto, Manig al palleggio e Rota libero. Nel primo set ha regnato l’equilibrio con le due squadre che si sono rincorse nei due parziali e con la 3M che avuto il merito di crederci di più nel finale (22-25). Trascinata da una Bianchini in grande spolvero (chiuderà con 17 punti) la squadra biancorossa si è fatta più intraprendente nel secondo set, che ha chiuso con un vantaggio più largo (20-25).

Nel terzo, Castelfranco ha tirato fuori gli artigli e provato a tutti i costi a riaprire la partita. La 3M ha dovuto rinunciare a Giugovaz, sostituita da Patasce e ci sono voluti i vantaggi per stabile il punto, che Perugia ha conquistato con un grande muro sull’ex Agata Zuccarelli.

Una bella vittoria e fondamentale in ottica primo posto, da archiviare il più in fretta possibile visto che mercoledì Pero e compagne saranno di nuovo in campo a San Benedetto del Tronto contro la De Mitri, per il recupero dell’undicesima giornata. De Mitri che poi sabato sarà di nuovo al ‘Capitini’ per l’ultima della regular season nell’attesa degli altri recuperi. Il tabellino del match:

FGL CASTELFRANCO DI SOTTO – 3M PERUGIA 0-3 (22-25, 20-25, 24-26)

CASTELFRANCO: Covino 11, Zuccarelli 8, Chisari 8, Andreotti 4, Bertelli 3, Vallicelli 2, Baggi 1, Casarosa. All.: Menicucci. Assistente: Ficini.

PERUGIA: Bianchini 17, Traballi 15, Giugovaz 14, Fava 6, Pero 4, Manig 4, Volpi, Patasce, Rota. All.: Buonavita. Assistente: Marangi.