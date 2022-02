B1: clima disteso in palestra dopo il punto conquistato a Roma dalla Lucky Wind Trevi

All’indomani del punto conquistato a Roma c’è soddisfazione in casa Lucky Wind Trevi e questo si riverbera in palestra dove le ragazze si sono ritrovate per la ripresa degli allenamenti, allenandosi in un clima disteso e positivo. Tra le note positive riscontrate sabato, ci sono le ottime prove fornite dalle giovanissime Princess Ndulue ed Elisa Bosi che hanno contribuito alla grande rimonta del primo set. Prestazioni che forniscono ancora una volta la dimostrazione della bontà della politica della società Trevi di puntare sui giovani. Dalle parole delle due ragazze traspare, sia la felicità per la prestazione fornita, sia il concetto dell’unità e della grinta del gruppo.

Queste sono le dichiarazioni di Ndulue: “Sono contenta di aver potuto dare il mio contributo. All’inizio ero impaurita all’idea di giocare in un ruolo importante che viene ricoperto da Alessandra, ma grazie delle compagne sono riuscita a sbloccarmi e giocare con serenità. È stata una partita molto combattuta e difficile, ma ci siamo aiutate a vicenda facendo un buon lavoro squadra”.

Dello stesso tenore le parole di Elisa Bosi: “Sicuramente dopo questo periodo di stop è stato molto bello tornare in campo. La partita è stata molto combattuta e noi sapevamo che l'avversario, pur essendo giovane, aveva delle qualità importanti. Io sono entrata in una parte difficile del primo set, in cui eravamo in svantaggio di 8 punti, e grazie soprattutto alla costanza in battuta e la grinta siamo riuscite a rivoltare il set, vincendolo. Ora sabato ci aspetta un’ altra partita molto importante, e ce la metteremo tutta per portare a casa il risultato che meritiamo”.

Vale la pena ricordare che la Lucky Wind scenderà in campo sabato prossimo alle 18:00 contro Toscana Garden Nottolini Lucca. La partita sarà visibile sul canale Facebook di Trevi e live score sul sito web della società.