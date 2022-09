Volley femminile B1. Si alza il sipario sulla nuova stagione della Lucky Wind Trevi

È tornata a sudare la Lucky Wind Trevi. Agli ordini del trio Ricci-Bosi-Stramaccioni, ha preso il via la stagione agonistica 2022-2023 della compagine di Serie B1. Primi approcci sul campo del PalaGallinella, con le prime sgambate in vista di quello che di fatto è il 39esimo campionato di Serie B per la Pallavolo Trevi. Dopo una parte in cui il preparatore atletico Mario De Innocentiis si è occupato della parte atletica, fondamentale in questa prima parte di stagione, si è passati alla parte tecnica, con i primi approcci con la palla, sotto lo sguardo attento dei tecnici, e della dirigenza in toto. La serata si è poi conclusa con la consueta “cena di benvenuto”, organizzata presso la Piscina Comunale Di Trevi, insieme allo staff tecnico e dirigenziale. Dopo poco più di due mesi di stop, quindi, è quasi ripresa in toto l’attività sportiva della Trevi Volley.