Volley femminile B1: al gran completo lo staff tecnico della Lucky Wind Trevi

Manca sempre meno all’inizio dell’attività sportiva della Lucky Wind Trevi previsto per fine mese. E lo staff tecnico è già pronto a scaldare i motori. Un staff tecnico in parte rinnovato ma con conferme dalla passata stagione. Maggiori rinnovamenti riguardano la parte tecnica. Prima novità è l’arrivo di Gianluca Ricci che, come abbiamo già potuto constatare, ha un curriculum che parla per se e che dopo la stagione a Ponte Felcino ha deciso di sposare la causa trevana. Conferma per Albino Bosi, ormai pilastro della società trevana con cui ormai da decenni, a parte qualche breve parentesi, si è creato un connubio perfetto anche, e soprattutto, per quanto riguarda il settore giovanile. Ultimo innesto per la parte tecnica è quello di Michele Stramaccioni.

Anche per lui un curriculum di tutto rispetto, partito nel 2007 con la Vis Fiamenga, proseguito con Marsciano, dove in tre stagioni diventa vicecampione provinciale U18 e porta la serie D a centrare i Playoff. Passata l’esperienza Marscianese si trasferisce ad Assisi con cui, in quattro anni, porta la U12 alle semifinali regionali e la Serie D ai Playoff, fino ad arrivare alla Serie B2 con Pontefelcino.

Contattato telefonicamente dalla società ha rilasciato qualche dichiarazione: “Quando squilla il telefono e dall’altra parte dicono Pallavolo Trevi credo che a chiunque, che sia appassionato o che conosca un minimo la realtà pallavolistica umbra, faccia piacere ricevere questo tipo di chiamata” chiosa Michele. “Trevi è una colonna portabnte della pallavolo umbra e farne parte è sicuramente un privilegio. Una spinta in più l’ha sicuramente data la presenza di Gianluca (Ricci ndr) del quale nutro una profonda stima sia professionale che personale.” La stagione, come detto, è alle porte e Michele non vede l’ora di iniziare.

“Non vedo l’ora di conoscere tutto l’ambiente, le altlete e di cominciare la stagione. Da parte mia metterò a disposizione della società, dell’allenatore e della squadra tutta la voglia che ho di fare e lavorare che sicuramente è tanta, cercando di dare il 110% in ogni singolo momento” conclude. Le altre conferme, per quanto riguarda la parte atletica, non hanno bisogno di presentazioni in quanto vivono l’ambiente della pallavolo trevi ormai da diverso tempo. Il preparatore atletico sarà sempre Mario De Innocentiis, mentre la parte fisioterapica sarà ancora una volta posta nelle abili mani di Natascia Magnini.