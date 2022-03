B1: la 3M Perugia vince il derby umbro, ma Trevi non sfigura affatto

Il derby umbro fra Trevi e Perugia, big match del 19° turno del campionato di serie B1 (girone E), è stato all’altezza delle aspettative. Alla vigilia ci si aspettava un incontro tirato, equilibrato, giocato davanti ad una bella cornice di pubblico. E così è stato: è stato un match giocato sul filo dell’equilibrio tra due squadre che hanno dimostrato tutta la loro forza e che diranno la loro fino alla fine per un piazzamento play-off. Ha vinto la 3M Perugia 3 a 0, ma la differenza tra i parziali è stata minima con i particolari che hanno fatto la differenza. Con questa vittoria la 3M consolida la prima posizione in classifica con 34 punti a + 5 da Pomezia in attesa della partita domenicale di Castelfranco; la Lucky conferma il 5° posto in classifica con 1 partita in meno rispetto alla capolista.

Match scorer della partita sono state da una parte Castellucci con 20 punti che conferma il suo momento di grazia e Tiberi con 8 punti. Menzione particolare anche per la difesa, dove la Ameri ha dato un grande contributo con dei recuperi che ha entusiasmato il pubblico. Dall’altra parte della rete segnaliamo i 14 punti della Traballi ed i 13 della Giugovaz. Ottima prova anche qui della difesa, dove il libero, Beatrice Rota, ha mostrato tutta la sua forza. Davanti ad una cornice di pubblico degna di un derby che ha spinto la squadra di casa fin dai primi momenti dell’incontro e sulle note di Imagine, canzone simbolo per la pace nel mondo, la partita inizia nel segno dell’equilibrio.

Fin dai primi punti, si nota due caratteristiche che segneranno la partita: difese molto attente che non consentono di far cadere palloni semplici e azioni lunghe a favore dello spettacolo. Prova la fuga la squadra di casa, ma viene subito raggiunta dalla 3M sul 7 pari. A metà del set è la squadra ospite a provare l’allungo portandosi sul 16 a 12. Ma un muro della Borelli e un ace sporco di Pioli riporta la contesa in parità sul 18 pari. Si va avanti punto su punto fino al 21 pari, quando 3 errori in attacco della Lucky porta a set point la Pallavolo Perugia (24-21). Un attacco della Tiberi prova ad allungare la durata del set, ma un attacco di Perugia pone fine al parziale (22-25). Il cambio campo non porta novità nel canovaccio della partita: i punti seguono le battute e Perugia che prova l’allungo dal 9 pari al 12-9. Un time out della Lucky porta gli effetti voluti, con Castellucci che rimette le cose a posto (12-12).

Perugia si rimette in moto e mantiene 2 punti di vantaggio sulle avversarie. Sul 21- 18 per Perugia, il servizio sbagliato dalle ospiti, un mani out su attacco Trevi e un ace sporco della Giordano rimettono in parità l’incontro (21 pari). Finale al cardiopalma con il pubblico caloroso della PalaGalinella che cerca di trascinare la squadra: ma ad avere la meglio è Perugia che, con un attacco porta a casa il parziale (25 a 23). Nonostante i due set di vantaggio della 3M, la Lucky non demorde e anche il terzo set è lotta palla su palla con punti che strappano gli applausi del pubblico del palazzetto.

La situazione di equilibrio regge fino al 19-20 Perugia, quando con 2 attacchi consecutivi la squadra ospite mette un vantaggio tra sé e la squadra di casa di 3 punti che reggerà fino alla fine del set e della partita (25-21). Come già detto, con questa vittoria Perugia lancia un ulteriore messaggio alle avversarie sulla sua forza e determinazione a mantenere il primo posto in classifica; per la Lucky la sconfitta non rappresenta un passo indietro verso le zone interessanti della classifica. La prestazione fornita oggi, infatti, lascia invariate le possibilità di un piazzamento play-off.

Ripetere questo tipo di prestazione nelle prossime partite farà sicuramente togliere belle soddisfazioni alla banda di mister Sperandio. Nel prossimo turno Perugia riceverà la visita di Isernia galvanizzata dalla vittoria 3 a 2 ottenuta nel pomeriggio contro Roma. Per la Lucky Wind la settimana entrante prevede un doppio impegno: martedì 8 giocherà la prima delle due partite di recupero contro Energia 4.0 De Mitri, mentre sabato andrà in trasferta a Ladispoli contro Margutta Civitalad. Il tabellino del match:

Lucky Wind Trevi - 3M Pallavolo Perugia 0-3 (22-25, 23-25, 21-25)

Trevi: Radi, Giordano 3, Castellucci 20, Tiberi 8, Borelli 5, Ameri 5, Lillacci (L), Pioli 2, Ndulue 7, Coresi, Pizzi. all. Gian Paolo Sperandio, 2°all. Albino Bosi

Perugia: Volpi; Traballi 14; Giugovaz 13; Pero 4, Anastasi; Bianchini 9; Mazzasette; Fava 10; Patasce; Manig 3; Belotti; Rota L1. 1° All: Eraldo Buonavita, 2° All: Guido Marangi