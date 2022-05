B1: una 3M Perugia con la testa già ai play-off si fa battere in casa da Volleyrò

Una brutta 3M Perugia, davvero irriconoscibile rispetto a quella apprezzata in stagione, ha chiuso la regular season del girone E della B1 con una sconfitta interna (1-3) contro VolleyRò Casal de’ Pazzi. Un ko assolutamente meritato, figlio di una prestazione deludente sul piano tecnico e caratteriale, al cospetto di un avversario giovane e di grande qualità.

La terza sconfitta su ventidue partite ha chiaramente minato l’obiettivo di giocare il doppio confronto con la Sicom Messina per la A2 con il vantaggio della gara di ritorno e l’eventuale golden set in casa. Le siciliane, vincitrici anche nell’ultimo turno, hanno chiuso la stagione a quota 60 in classifica, mentre la 3M Perugia si è fermata a 54. Sulla gara del ‘Capitini’ c’è poco da raccontare in chiave 3M e molto da celebrare sul fronte VolleyRò. La squadra di Andrea Ebana ha condotto le operazioni sin dalle prime battute.

Precisa in attacco e concentrata in difesa Volleyrò ha dimostrato tutte le sue qualità. La 3M ha peccato di presunzione e ha commesso tanti errori. Bene solo nel finale del terzo set dove ha strappato l’1-2 senza poi dare la sensazione di poter riaprire la partita. Una brutta prestazione che lancia l’allarme in vista della sfida di sabato prossimo al ‘Capitini’ contro Messina per la prima delle due gare play-off. In settimana bisognerà ritrovare le energie mentali e la giusta motivazione per presentarsi al meglio all’appuntamento più importante della stagione.

Ecco le parole di coach Buonavita a fine partita: “Sono deluso dal comportamento della squadra e dalla prestazione. VolleyRò ha meritato la vittoria e giocato da squadra. Play-off? Abbiamo una settimana per riprenderci e preparare al meglio la gara di andata. In casa dovremo assolutamente vincere, per poi andarci a giocare le nostre chance in quella di ritorno”. Il tabellino del match:

3M PERUGIA – VOLLEYRO’ CASAL DE’ PAZZI 1-3 (21-25 21-25 25-23 19-25)

PERUGIA: Traballi 15, Giugovaz 13, Manig 9, Fava 8, Pero 4, Bianchini 4, Patasce 4, Volpi, Rota (L). N.E. Anastasi, Belotti, Mazzasette. All.: Buonavita. Vice: Marangi.

CASAL DE’ PAZZI: Cabassa 16, Viscioni 15, Batte 9, Atamah 9, Polesello 9, Carpio 3, Marku 2, Zuliani 1, Di Mario (L). All.: Ebana.