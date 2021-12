B1: la 3M Perugia sale sull’ottovolante, battuto Trevi nel derby ed ennesima vittoria di fila

Il derby umbro dell’ottava giornata di campionato di serie B1(girone E) va allache batte in casa la3 a 1. Con questo risultato la squadra perugina allunga in classifica, viste le sconfitte contemporanee delle squadre a cavallo della zona Play Off, andando a +7 dal terzo posto. Per Trevi, a livello di classifica, è una sconfitta che non fa male visto che larimane distante 4 punti. La Lucky non ha giocato una delle sue partite cui ha abituato i propri tifosi, quando gioca contro una squadra che la precede in classifica; per la 3M l’incontro ha confermato come la squadra possa ambire ad un risultato importante a fine stagione.

Venendo alla cronaca della partita, la 3M Perugia parte forte nel primo set portandosi avanti 4 a 0 costringendo mister Sperandio a chiamare time out. Il tempo chiamato non sortisce gli effetti voluti e le padrone di casa azione dopo azione si portano avanti di + 8 (15-7). Anche dopo il 2° Time Out, le perugine comandano il gioco e punteggio portandosi a +10 (14-7). Con l’entrata in campo di Ndulue, Trevi si sblocca e riesce a ridurre le distanze a 7 (17-10).

Il Time Out serve a richiamare la squadra di casa all’ordine ed, infatti, dopo il time out, Perugia conduce, senza ulteriori distrazioni, in porto il set per 25-16. Al cambio di campo, la partita è più equilibrata con la squadra ospite che dà l’impressione di essersi sbloccata. L’equilibrio si spezza sul 12 a 12, quando Trevi infila tre punti di fila portandosi sul 15 a 12. Questi punti di vantaggio saranno aumentati con i punti, tra le altre, della Ameri e della Borelli; un ace della Giordano porta Trevi al set ball (24-17). Un errore in attacco di Perugia consente alla Lucky Wind di pareggiare il conto dei set.

Nel terzo e quarto set non c’è storia con Perugia che dimostra la sua superiorità e Trevi che non riesce ad invertire l’inerzia della partita (25-11 terzo set e 25-18 nel quarto set). Nel prossimo turno di campionato, la Lucky Wind è chiamata al pronto riscatto tra le mura amiche contro Margutta Civitalad (sabato alle ore 18:00); 3M Perugia è chiamata a continuare la sua striscia vincente a casa di Isernia (sabato alle ore 18:00). Il tabellino del match:

3M PERUGIA-LUCKY WIND TREVI 3-1 (25-16, 17-25, 25-11, 25-18)

3M Pallavolo Perugia: Traballi 15, Bianchini 12, Giugovaz 17, Fava 5, Pero 7, Manig 7, Volpi, Patasce, Anastasi, Rota (L), Mazzasette, Belotti. All. Eraldo Buonavita, 2° all. Guido Marangi.

Lucky Wind Trevi: Radi, Borell 4, Ameri 5, Tiberi 5, Lillacci (L1), Capezzali 15, Pioli 2, Giordano 2, Castellucci 7, Bosi, Ndulue 2, Coresi (L2). all. Gian Paolo Sperandio, 2° all. Albino Bosi