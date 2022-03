B1: 3M Perugia ormai imprendibile, la vittoria con Volley Angels vale il +8 sulla seconda

Squadra in casa

Tornano con il bottino pieno le ragazze della 3M Perugia dalla trasferta infrasettimanale di Porto San Giorgio contro il Volley Angels Project, confermando la propria fuga solitaria nel girone E della B1 femminile di volley. Il testacoda poteva ingannare e le umbre sanno bene cosa si prova a sottovalutare questo tipo di partite, visto che in questa stagione è arrivata proprio in trasferta una sconfitta clamorosa per mano dell’Europea 92 Isernia.

Nel primo dei 5 recuperi che attendono la formazione di coach Buonavita ha mostrato di saper tenere alta la concentrazione, rimanendo sempre in controllo del risultato e chiudendo tutti e 3 i set con ampi parziali. Dieci le lunghezze di distanza nel primo, ben 14 nel secondo, mentre nell’ultima frazione di gioco c’è stato maggiore equilibrio che comunque non ha cambiato il canovaccio della gara.

Il primo posto sembra ormai una certezza, visto che le inseguitrici continuano ad avvicendarsi, come testimoniato dalla vittoria di ieri della FGL Castelfranco su Trevi e il conseguente controsorpasso delle pisane, a 8 punti dalla stessa Perugia. Nel weekend si giocherà nuovamente contro Volley Angels, ma in casa. Il tabellino del match:

VOLLEY ANGELS PROJECT-3M PERUGIA 0-3 (15-25, 11-25, 18-25)

VOLLEY ANGELS: Ragni, Gennari, Alberti, Di Clemente, Maracchione, Casarin, De Angelis, Benazzi, Morciano, Di Marino, Beretti, Valentini, Ceravolo, Bastiani. All. Capriotti-Ruggieri

PERUGIA: Bianchini, Traballi, Giugovaz, Fava, Pero, Manig, Volpi, Patasce, Rota. All.: Buonavita