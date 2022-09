Avversario di lusso per il primo allenamento congiunto della Lucky Wind Trevi

Dopo tre settimane e mezzo di preparazione in cui parte fisica e parte atletica l’hanno fatta da padrona, è giunto il momento per la Lucky Wind Trevi di scendere finalmente in campo per le prime amichevoli. Primo test quello di mercoledì 14 Settembre, dove al Palabarton di Perugia le biancoazzurre hanno affrontato, in un allenamento congiunto, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia di Serie A1. Il test, inevitabilmente, è finito quattro a zero per le padrone di casa (25-18, 25-19, 25-22, 25-21), ma ha fatto intravedere buoni spunti per le trevane che non hanno assolutamente sfigurato contro una compagine di due categorie superiore.

Buone le indicazioni, quindi, per mister Ricci ed il suo staff, segno che il lavoro svolto fino ad ora, a circa tre settimane dall’inizio del campionato, sta iniziando a dare i propri frutti. Ma non ci si ferma qui, perché sabato 17 si scende nuovamente in campo. Al PalaGallinella, alle ore 17, è previsto un allenamento congiunto contro le pari grado di Altino. E in questo caso ci sarà qualche indicazione in più su cui andare a pescare, visto che sarà una delle altre dodici squadre che si dovranno affrontare in Campionato.