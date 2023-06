Serie A2 femminile, Bartoccini Fortinfissi Perugia: Avenia giocherà a Casalmaggiore

"Con la retrocessione è inevitabile che i contratti si sciolgano automaticamente". Nei giorni scorsi il patron Antonio Bartoccini è stato chiaro come non mai, e così si sono separate le strade tra la Bartoccini Fortinfissi Perugia e Giorgia Avenia, che lascia il capoluogo umbro dopo una sola stagione di militanza.

Della palleggiatrice di Reggio Emilia, che purtroppo non è riuscita ad evitare la seconda retrocessione consecutiva dopo quella di due stagioni fa con Roma, si ricorderanno alcune sue buone prestazioni da titolare nel periodo in cui la società, stante l'infortunio di Tori Dilfer rimediato sul finale del girone di andata, doveva reperire un altro interprete del ruolo, che poi sarebbe stato Raymariely Santos.

La nuova destinazione di Giorgia sarà la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che il prossimo anno tornerà a calcare il palcoscenico europeo (la Challenge Cup per la precisione, a cui le rosa hanno ottenuto il diritto di partecipare avendo vinto i playoff appositi) dopo qualcche stagione anonima. Per lei sarà l'occasione di riavvicinarsi a casa dopo un lungo peregrinare in giro per lo stivale.

Le prime impressioni

"Ciao a tutti! Sono molto contenta - queste le sue prime parole in rosa raccolte dal sito ufficiale - per questa nuova avventura e onorata di far parte di questa squadra. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscervi tutti…nel frattempo vi mando un grande saluto e vi auguro buona estate. A Presto!".