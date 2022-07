B1: Aurora Fiorini entra a far parte della famiglia di Trevi Volley

La ASD Trevi Volley comunica l’accordo con la schiacciatrice classe 2001 Aurora Fiorini per la stagione 2022-2023. Il suo nome era sui taccuini della dirigenza trevana da diversi anni e, finalmente, dopo varie vicissitudini, il matrimonio è andato a buon fine: la ragazza, quest’anno, sarà pertanto sotto la guida di mister Gianluca Ricci. La carriera di Aurora Fiorini è partita fortissima: esordio in serie C a Città di Castello a 15 anni, a 17 in serie B1 sempre con Città di Castello dove un bruttissimo infortunio ai legamenti, patito ad inizio stagione, l’ha costretta a fermarsi per un’intero anno.

L’anno successivo è iniziato in B2 col Trestina; nell’ultimo anno è scesa in serie C col Perugia Volley, per poter conciliare l’attività sportiva con la carriera universitaria che la vede protagonista nella facoltà di Medicina. Finalmente, quest’anno ha l’occasione per prendersi quelle soddisfazioni in B1 di cui la sfortuna l’ha privata alcuni anni fa.

Queste le sue impressioni raccolte al momento dell’ingresso alla Palestra Flex di Foligno, dove ha effettuato i controlli di rito sotto lo sguardo del preparatore De Innocentiis: “Sono molto entusiasta di entrare a far parte di questa società, con la quale ho già avuto l’onore di disputare un torneo giovanile alcuni anni fa. Gli anni passati non sono stati semplici, il recupero dall’infortunio è stato più lungo del previsto, ma ora sento di essere pronta a riaffrontare la categoria con determinazione e soprattutto con tanta voglia di imparare. Sono pronta a dare il massimo per la squadra”.