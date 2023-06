Volley A2 femminile, c'è la conferma: Martina Armini non sarà più il libero della Bartoccini Fortinfissi Perugia

Il suo addio era già stato annunciato qualche settimana fa e ora Martina Armini (2002), che nella scorsa travagliata stagione ha ricoperto il ruolo di libero titolare, conosce la sua nuova destinazione. La Savino Del Bene Scandicci ha annunciato ufficialmente di puntare sull'atleta nativa di Marino (Roma) per completare il reparto e dunque per lei si prepara un bel salto di qualità dato che la squadra biancoblù disputerà la Champions League, oltre che contendere lo scudetto alla corazzata Conegliano.

Per Martina si tratta di un ritorno nella società che lo scorso anno ha vinto la Coppa Cev: negli ultimi due anni la giocatrice ha militato in prestito, prima a Chieri e poi a Perugia, e ora sarà inserita in pianta stabile nel roster che sarà ancora allenato da uno dei tecnici più bravi e vincenti del panorama continentale, Massimo Barbolini.

Lo score

Il libero romano è stata una delle poche note liete di una stagione al termine della quale non si è riusciti ad evitare una dolorosa caduta in A2. In 96 set disputati Martina ha fatto registrare 187 ricezioni perfette, con una percentuale del 38,7% di ricezione perfetta. Per ritrovare quanto prima la massima serie (parole e musica del presidente Antonio Bartoccini in un'intervista di recente rilasciata alla Rai), si punterà su una garanzia, Imma Sirressi, che tornerà sotto le volte del PalaBarton dopo un anno a Vallefoglia.