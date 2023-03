Playoff Superlega, gara 3 della Sir Safety Susa contro Milano si gioca domenica alle 17

Il match tra la Sir Safety Susa Perugia e l'Allianz Milano, valido per gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto ed in programma domenica prossima al PalaBarton, cambia orario. Non più alle 18, come precedente comunicato, ma alle 17. Va ricordato che le due squadre si sfideranno domani sera nel capoluogo lombardo per il secondo atto della serie e, qualora i Block Devils dovessero avere nuovamente la meglio, potranno chiudere il discorso davanti al proprio pubblico tra cinque giorni esatti.

Contestualmente - rende noto la società - è già attiva la prevendita e basterà cliccare sul seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ ticket/sir-safety-susa- perugia-allianz-milano/204557.