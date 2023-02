Coppa Italia, Anastasi analizza la debacle della Sir: "E' mancata brillantezza ed incisività"

Si è chiusa in semifinale l’avventura della Sir Safety Susa Perugia nella Final Four della Del Monte®Coppa Italia.

I Block Devils sono usciti ad un passo dalla finale al cospetto della Gas Sales Bluenergy Piacenza incassando la prima sconfitta stagionale e chiudendo dunque anzitempo la corsa alla coccarda tricolore.

Come sempre lucida e pragmatica l’analisi del tecnico bianconero Andrea Anastasi.

“Penso che abbiamo sbagliato partita in generale, siamo stati poco brillanti e poco incisivi, si percepiva dall’inizio che la situazione sarebbe stata difficile. Abbiamo avuto diverse opportunità per chiudere a nostro favore il primo set, non le abbiamo sfruttate e quando non lo fai è giusto che vincano gli avversari. Piacenza ha giocato ad un grande livello e meglio di noi. Sappiamo perfettamente che sanno tenere questo livello di pallavolo e che sono una squadra costruita per vincere, sono stati più bravi e non ho nulla da eccepire. Per quello che riguarda noi, dobbiamo solo star tranquilli, sereni e ricalibrare la squadra per i prossimi eventi. Abbiamo due obiettivi importanti davanti a noi, dobbiamo concentrarci su quelli e prepararci nello specifico per la Champions che è il nostro primo obiettivo per i prossimi quindici giorni”.