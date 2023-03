Playoff Superlega, Anastasi rammaricato per la sconfitta della Sir a Milano

Torna al lavoro domattina la Sir Safety Susa Perugia.

Rientrati nella notte dalla trasferta di Milano dopo la sconfitta al tie break in gara 2 dei quarti di finale playoff contro l’Allianz, i Block Devils usufruiscono oggi di un giorno di riposo e recupero. Appuntamento per tutti domattina a Pian di Massiano quando lo staff tecnico bianconero darà il via alla preparazione per gara 3 in programma domenica al PalaBarton alle ore 17:00. Con la serie in perfetto equilibrio con una vittoria per parte, è evidente l’importanza che assume nell’economia dei quarti di finale la sfida di domenica.

In casa bianconera sarà importante mantenere serenità a lucidità ed allo stesso tempo far tesoro degli aspetti che ieri sera a Milano non hanno funzionato al meglio.

“È stata una partita molto complicata fin dall’inizio, eravamo riusciti a riprenderla, poi purtroppo nel tie break non abbiamo capitalizzato alcune occasioni chiarissime nelle quali dovevamo fare punto che invece non siamo stati bravi a chiudere e l’inerzia è andata in mano loro”.

Questo il pensiero di coach Anastasi che prosegue.

“Dobbiamo essere consapevoli che questi sono i playoff dove si soffre e noi abbiamo bisogno di soffrire. Per diventare forti e tosti nelle partite importanti abbiamo bisogno di capire i nostri limiti e di alzare il livello di sofferenza”.

L’obiettivo adesso è solo arrivare pronti per gara 3.

“Veniamo da una gara 2 nella quale siamo comunque stati sul pezzo lavorando ancora una volta con qualità nella fase di muro e difesa. Loro sono stati più bravi ed hanno anche avuto nei primi due set alcune situazioni a loro favore. Ma siamo pronti a ripartire, torniamo a Perugia per gara 3 fiduciosi e con grandi motivazioni davanti al nostro pubblico”.