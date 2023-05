Playoff Challenge, Anastasi cerca di spingere la Sir al traguardo: "Troviamo energie fisiche e mentali"

La finale scudetto è in corso e nei sostenitori bianconeri è ancora vivo il rammarico per doverla guardare esclusivamente dalla televisione. La realtà attuale della Sir Safety Susa Perugia si chiama Playoff Challenge, che stanno entrando nella fase calda e decisiva.

Domenica prossima alle ore 18 i Block Devils ospiteranno la Valsa Group Modena per la semifinale unica, che si giocherà in casa della meglio piazzata (in questo caso proprio gli umbri) e che metterà in palio il pass per lo scontro finale del 13 maggio che assegnerà il quinto posto e dunque un posto in Challenge Cup, la terza competizione europea in ordine di importanza.

Leon e compagni vogliono farsi perdonare del tutto la precoce eliminazione dalla corsa scudetto e, ad eccezione dell'ultima e quasi influente partita di Padova, sono tornati ad esprimere un buon gioco, ma il 3-0 della fase eliminatoria rifilato proprio agli emiliani non deve illudere nessuno. Domenica sarà tutta un'altra partita e il livello dovrà essere ulteriormente alzato onde evitare altre brutte sorprese. Partecipare a questo torneo, e possibilmente vincerlo, potrebbe essere un segnale di ripartenza, anche se è ancora viva l'ipotesi di un ripescaggio in Cev.

La preparazione ad un match comunque sentito prosegue oggi con una doppia seduta, composta da lavoro fisico in sala pesi al mattino e allenamento tecnico nel pomeriggio per mettere a punto le ultime questioni di ordine tecnico-tattico. Per domani invece, giorno di vigilia, è programmato lavoro pomeridiano sul campo e di studio tattico, mentre domenica mattina l’ultima rifinitura pre gara.

Andrea Anastasi, all'ufficio stampa della società, fa il punto della situazione: "La partita di domenica è delicata perché arriva a fine stagione ed è importante e necessario trovare le energie mentali e fisiche per giocare al meglio queste gare. Stiamo lavorando serenamente, abbiamo avuto una lunga settimana a differenza del solito per preparare il match. Modena è una squadra che ha fatto secondo me una stagione molto importante. Ha giocato bene ed ha lanciato dei giovani che tra l’altro sono stati convocati in nazionale. Penso che arriveranno a Perugia con grande soddisfazione e serenità per cui dovremo stare molto attenti. Da parte nostra e del club c’è la volontà di vincere questo torneo. Sappiamo che abbiamo le qualità per farlo, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo".