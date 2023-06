Superlega, l'ex allenatore della Sir Safety Susa Perugia siederà sulla panchina di Piacenza

La sua mancata riconferma in seno alla Sir Safety Susa Perugia era già nota dallo scorso 27 di aprile, quando una nota di stampa aveva ufficializzato la decisione del club del presidente Gino Sirci. Ma ora per Andrea Anastasi si prospetta una nuova e stimolante avventura: da stamani, come del resto si attendeva da alcune settimane, è ufficiale la sua nomina come nuovo allenatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, società che punta a grandi traguardi e spesso e volentieri non ne ha fatto mistero.

Il tecnico di Poggio Rusco, a cui non è bastata la conferma di due trofei importanti per conservare il posto, ritrova dunque quella squadra che per prima aveva contribuito a minare le certezze dei Block Devils: i piacentini, in occasione della semifinale di Coppa Italia dello scorso 26 febbraio, si imposero con un secco 3-0 e da lì per Giannelli e compagni, che fino ad allora non avevano sbagliato un colpo, iniziarono quelle difficoltà da cui non sono di fatto mai riusciti a venirne a capo.

La nota ufficiale

Questo il comunicato con cui la Gas Sales ufficializza l'ingaggio di Anastasi: "Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è lieta di annunciare Andrea Anastasi quale prima guida della squadra di SuperLega.

Sessantaduenne, nativo di Poggio Rusco in provincia di Mantova, una grande carriera da giocatore con 141 presenze nella nazionale “dei Fenomeni”, una lunga carriera da allenatore iniziata, subito dopo aver appeso le ginocchiere al chiodo, nella stagione 1994-1995.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è lieta di invitarLa alla presentazione del nuovo tecnico per la stagione 2023-2024 del Team Biancorosso che si svolgerà mercoledì 14 giugno alle ore 15.00 presso Nordmeccanica S.p.A. in Via Ranza 22 a Piacenza, Gold Sponsor della Società Biancorossa.

Saranno presenti, oltre al tecnico Andrea Anastasi, Vincenzo Cerciello Vicepresidente di Nordmeccanica S.p.A., Giuseppe Bongiorni Vicepresidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Alessandro Fei Direttore Sportivo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza".