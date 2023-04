Volley, Andrea Anastasi non sarà più l'allenatore della Sir Safety Susa Perugia

L'inizio memorabile di stagione, che aveva fruttato la conquista di Supercoppa Italiana ed il Mondiale per Club, aveva lasciato finalmente sperare in un rapporto di lunga durata, cosa che in pratica non accade da quando su questa panchina sedeva Lorenzo Bernardi. Nulla di fatto neanche stavolta: Andrea Anastasi lascerà la Sir Safety Susa Perugia a fine stagione.

L'eliminazione dalla Champions League ad opera dei doppi detentori (e favoriti anche nella corrente edizione) dello Zaksa ma soprattutto la debacle nella lotta scudetto, giunta dopo aver letteralmente ammazzato la regular season con un cammino di sole vittorie, sono costate la panchina all'allenatore di Poggio Rusco, che dopo quasi un ventennio era tornato in Italia per abbracciare il progetto tecnico bianconero e che ora onorerà gli ultimi impegni nei Playoff Challenge prima di congedarsi.

La notizia, che per la verità era nell'aria da diversi giorni soprattutto dato il contratto in scadenza a giugno dello stesso Anastasi, non coglie del tutto impreparati tifosi ed organi di informazione, che visto quanto accaduto in questi ultimi anni probabilmente si aspettavano questo ennesimo cambio della guardia. Difficile capire quali possano essere state le ragioni di questa decisione: è probabile che il presidente Gino Sirci non abbia gradito il calo di rendimento della squadra a partire dalla Final Four di Coppa Italia, dove indubbiamente qualcosa era iniziato a scricchiolare. Il sostituto verrà comunicato nelle prossime settimane, probabilmente quando gli impegni agonistici si esauriranno (domenica si giocherà a Padova per l'ultimo match della fase eliminatoria in cui sarà in gioco il primo posto; il 7 ed il 13 sarà la volta di semifinale e finale in gara unica sul campo della squadra meglio piazzata).

L'ufficialità è arrivata questo pomeriggio nella seguente breve nota di stampa che riportiamo:

"La Sir Safety Susa Perugia comunica che Andrea Anastasi non sarà riconfermato quale tecnico del team bianconero nella prossima stagione.

La conferma arriva dal presidente Gino Sirci:

"Andrea Anastasi non sarà il nostro allenatore per il prossimo anno, ruolo per il quale stiamo valutando altre opzioni. Desideriamo ringraziare Anastasi per il prezioso lavoro svolto, per la collaborazione prestata e per il contributo dato in questa stagione che ci ha visto conquistare la Supercoppa Italiana ed il Mondiale per Club, due nostri importanti obiettivi. Resta la stima di tutti noi, società e staff, nei suoi confronti ed auguriamo ad Andrea le migliori fortune umane e professionali".

Si chiude dunque dopo una sola stagione questa parentesi e nella memoria di tutti, oltre che le capacità tecniche, resteranno la cortesia e le doti umane mostrate sia verso i giornalisti che la tifoseria bianconera.